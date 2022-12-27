Samanyolu Haber /Dünya / Fransa’da berber salonunda 'Kürtçe müzik' kavgası /27 Aralık 2022 16:45

Fransa’da berber salonunda 'Kürtçe müzik' kavgası

Fransa’nın kuzeyindeki Roubaix kasabasında bir Iraklı Kürt berberin salonunda Türk müşterisiyle iş yerinde çalınan Kürtçe müzik yüzünden çıkan tartışma kısa sürede dışarıda kavgaya dönüştü.

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Fransız Haber Ajansı’na (AFP) göre çıkan kavga sonucu, poliste kaydı bulunduğu belirtilen Türk vatandaşı, makasla Iraklı Kürt berberi yaraladı.

Lille Savcısı Carole Etienne, AFP’ye yaptığı açıklamada, 47 yaşındaki Türk vatandaşının polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Göğsünden yaralanan 27 yaşındaki Iraklı Kürt berberin durumunun hayati tehlike arz etmediğini kaydeden Fransız savcı, kavga sırasında hafif yaralanan Türk vatandaşının, "cinayete teşebbüs" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

Çıkan kavganın ayrıntılarıyla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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