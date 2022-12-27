Fransa’da berber salonunda 'Kürtçe müzik' kavgası

Fransız Haber Ajansı’na (AFP) göre çıkan kavga sonucu, poliste kaydı bulunduğu belirtilen Türk vatandaşı, makasla Iraklı Kürt berberi yaraladı.



Lille Savcısı Carole Etienne, AFP’ye yaptığı açıklamada, 47 yaşındaki Türk vatandaşının polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.



Göğsünden yaralanan 27 yaşındaki Iraklı Kürt berberin durumunun hayati tehlike arz etmediğini kaydeden Fransız savcı, kavga sırasında hafif yaralanan Türk vatandaşının, "cinayete teşebbüs" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.



Çıkan kavganın ayrıntılarıyla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.