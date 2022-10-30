Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da şeker ihracı kısıtlamasına devam kararı /30 Ekim 2022 22:55

Hindistan'da şeker ihracı kısıtlamasına devam kararı

Dünya genelinde yaşanan tedarik sıkıntısı ve yüksek enflasyon nedeniyle Hindistan yönetimi tarafından alınan 'şeker ihracı kısıtlaması'nın bir süre daha davamına karar verildiği belirtildi.

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Hindistan yönetiminden yeni bir 'şeker' kararı geldiği aktarıldı.

Dünya genelinde yaşanan tedarik sıkıntısı ve yüksek enflasyon nedeniyle Hindistan yönetimi tarafından alınan 'şeker ihracı kısıtlaması'nın bir süre daha davamına karar verildiği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ülkeler gıda enflasyonuyla mücadele etmek için tarımsal üretime dayalı ihracatı sınırlayan kararlarına devam ediyor.

Son olarak Hindistan'dan bu yönde bir karar geldi. Hindistan Dış Ticaret Genel İdaresi şeker ihracatı üzerinde uygulanan kısıtlamaların Ekim 2023 tarihine kadar uygulanacağını belirtti.

10 MİLYON TON SINIRLAMA

Mayıs ayında Hindistan şeker rezervlerinin korunması ve enflasyonun kontrol altında tutulması için şeker ihracatını 10 milyon ton ile sınırlama kararı aldı.
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