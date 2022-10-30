Hindistan'da şeker ihracı kısıtlamasına devam kararı

Hindistan yönetiminden yeni bir 'şeker' kararı geldiği aktarıldı.







Dünya genelinde yaşanan tedarik sıkıntısı ve yüksek enflasyon nedeniyle Hindistan yönetimi tarafından alınan 'şeker ihracı kısıtlaması'nın bir süre daha davamına karar verildiği belirtildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre ülkeler gıda enflasyonuyla mücadele etmek için tarımsal üretime dayalı ihracatı sınırlayan kararlarına devam ediyor. ülkeler gıda enflasyonuyla mücadele etmek için tarımsal üretime dayalı ihracatı sınırlayan kararlarına devam ediyor.

10 MİLYON TON SINIRLAMA





Son olarak Hindistan'dan bu yönde bir karar geldi. Hindistan Dış Ticaret Genel İdaresi şeker ihracatı üzerinde uygulanan kısıtlamaların Ekim 2023 tarihine kadar uygulanacağını belirtti.Mayıs ayında Hindistan şeker rezervlerinin korunması ve enflasyonun kontrol altında tutulması için şeker ihracatını 10 milyon ton ile sınırlama kararı aldı.