Hindistan'da Muson yağmurları: 100'den fazla can kaybı

Bilim insanları, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle muson yağmurlarının daha düzensiz hale geldiğini ve Hindistan'ın ağırlıklı olarak kuzeyinde sık sık toprak kaymalarına ve ani sellere yol açtığını belirtiyor



Hindistan'ın kuzeyinde son bir haftada etkili olan muson yağmurları su baskınlarına, yolların çökmesine, evlerin yıkılmasına ve trafiğin kilitlenmesine yol açtı.



Afette 100'den fazla kişi hayatını kaybederken aşırı yağışlar nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.



Başkent Yeni Delhi'nin yaklaşık 500 kilometre kuzeyinde yer alan Himaçal Pradeş eyalet hükümeti yetkililerince yapılan açıklamada, eyalet genelinde 88 kişinin hayatını kaybettiği, 100'ü aşkın kişinin de yaralandığı aktarıldı.



Ayrıca açıklamada köprülerin yıkıldığı, sel sularının evleri, arabaları ve otobüsleri sürüklediği belirtildi.



Uttar Pradeş eyalet hükümeti sözcüsü Shishir Singh de geçen çarşambadan beri aşırı yağışlar nedeniyle 12 kişinin öldüğünü söyledi.



Singh, bunlardan dokuzunun boğulduğunu, ikisinin yıldırım çarpması sonucu öldüğünü ve birinin de yılan sokması sonucu hayatını kaybettiği bilgisini verdi.



Keza yetkililer, Yeni Delhi'de bir, Keşmir'in Hindistan'ın kontrolündeki bölümünde de dört kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.



Yetkililer cumartesiden bu yana Himaçal Pradeş eyaletindeki Çandertal bölgesinde mahsur kalan çoğu turist yaklaşık 300 kişinin helikopterlerle kurtarıldığını ifade etti.



Himaçal Pradeş eyalet acil durum operasyon merkezi, eyaletteki şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları nedeniyle en az 170 evin çöktüğünü, 600'ünün de kısmen hasar gördüğünü belirtti.



Başkent Yeni Delhi'deki Yamuna Nehri'ne yakın yerleşim alanları ise sular altında kaldı.



Bölgede yüzlerce ev ve araba sel sularına gömüldü.



Bu durum binlerce selzedenin alçak bölgelerden tahliye edilmesine neden oldu.