Tıp, finans ve hukuk gibi kalifiye meslekler de yapay zeka tehdidi altında

OECD uzun yıllar eğitim gerektiren ve karar alma süreçleri derin tecrübelere dayanan finans, tıp ve hukuk alanındaki mesleklerin yapay zeka ile birden otomasyona geçme riski ile karşı karşıya olduğunu vurguladı



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) halihazırdaki mesleklerin yüzde 27'sinin yapay zeka devriminden etkilenebileceğini açıkladı.



OECD'nin yapay zeka ve istihdam üzerine hazırladığı rapora göre tıp, hukuk ve finans gibi kalifiye meslekler de risk altına.



2023 İstihdam Görünümü raporunda "Firmaların yapay zeka adaptasyonu hala yavaş olmasına rağmen, ChatGPT gibi üretici yapay zeka (generative AI) gibi uygulamaların hızlı gelişimi, düşen maliyetler ve yapay zekayı kullanmasını bilen çalışanların artması, OECD ülkelerinin bir yapay zeka devriminin eşiğinde olduğuna işaret ediyor," ifadeleri yer aldı.



Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de yer aldığı 38 üyeli OECD uzun yıllar eğitim gerektiren ve karar alma süreçleri derin tecrübelere dayanan finans, tıp ve hukuk alanındaki mesleklerin yapay zeka ile birden otomasyona geçme riski ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.



OECD tarafından 2022 yılında yapılan bir çalışmada, 7 OECD ülkesinde imalat ve finans sektörlerinde çalışan 5 bin 300 kişiye yapay zekanın istihdama etkileri üzerine anket yapıldı.



Buna göre her 5 çalışandan 3'ü gelecek on yılda yapay zeka nedeniyle işini kaybetme endişesi yaşıyor.



Öte yandan iş kaybetme endişesine rağmen yapay zekayı günlük işlerine dahil eden çalışanların yüzde 63'ü iş tatminlerinin arttığını belirtti. Buna ek olarak yapay zekayı kullanan çalışanların çoğunluğunun iş performansı ve psikolojik sağlığı gelişme gösterdi



Fakat Paris merkezli organizasyon iş yerine yapay zeka kullanımının artmasına karşı bir acil durum planı hazırlanması gerektiğini vurguladı.



OECD ayrıca iş yerlerinde yapay zeka uygulamaları sırasında elde edilen verilerin de yakından izlenerek gelecekte meslekleri nasıl elimine edeceği, değiştireceği veya yeni alanlar açacağı konusunun daha iyi anlaşılmasının öneminin altını çizdi.