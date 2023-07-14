Hollywood'da oyuncuları da greve gidiyor

Hollywood oyuncuları greve gidiyor. Sinema ve dizi film sektöründe görevli binlerce senarist ve yazarın ardından oyuncular da sektör yetkilileriyle yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine grev kararı almaya hazırlanıyor.



63 yıl sonra sektör genelinde ilk kez alınacak toplu grev kararı ihtimali sonrası, neredeyse tüm film ve televizyon prodüksiyonları durma noktasına geldi.



Anlaşma sağlanamadı



Aralarında ünlü yıldızların da bulunduğu 160 bin oyuncuyu temsil eden Sinema Oyuncuları Birliği (SAG-AFTRA) yaptığı açıklamada, azalan ücretler ve yapay zekanın yarattığı tehditle ilgili talepleri konusunda bir anlaşma sağlanamadan görüşmelerin sona erdiğini duyurdu.



Müzakereciler oybirliğiyle ulusal komiteye grev tavsiyesinde bulundu ve komitenin Perşembe sabahı oylama yapması bekleniyor.



Grevler devam ederse, gişe rekorları kıracak filmler de ertelenecek



Bu yıl televizyona dönmesi planlanan popüler diziler uzun gecikmelerle karşı karşıya kalacak. Grevler devam ederse, gişe rekorları kıracak filmler de ertelenecek.



Yazarlar gibi oyuncular da daha iyi ücret ve gelecekte televizyon ve filmlerde yapay zeka kullanımına karşı koruma talep ediyor.



'Yapay zeka yaratıcı meslekler için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor'



SAG-AFTRA, "Bildiğiniz gibi, son on yılda, yayın eko sisteminin yükselişi nedeniyle ücretleriniz ciddi şekilde erozyona uğradı. Dahası, yapay zeka yaratıcı meslekler için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor" dedi.



Sektör yöneticileri "sektördeki ve ekonomideki muazzam değişimlerin stüdyolar için emek harcayanlar üzerinde zararlı bir etkisi olduğunu kabul etmeyi reddettiler" diye devam etti.



SAG-AFTRA Meryl Streep, Jennifer Lawrence ve Glenn Close gibi dünya çapında yıldızları temsil etmekte. Tüm üyeler, bir anlaşma yapılmaması halinde endüstriyel eylemi önceden onayladı. Sendika en son 1980 yılında greve gitmiş ve bu grev üç aydan fazla sürmüştü.



Galalar ve partiler



Grev, sinema endüstrisinin gişe rekorları kıran yaz sezonunun zirvesinde, yıldızların yılın en büyük filmlerinden bazılarını tanıtım gecelerine de engel olacak.



Variety'nin haberine göre, Christopher Nolan'ın "Oppenheimer" filminin Londra'da yapılacak galası, Robert Downey Jr., Matt Damon ve Emily Blunt gibi oyuncuların sendika kurallarını ihlal etmeden katılabilmeleri için bir saat öne çekildi.



Televizyonun Oscar versiyonu olan ve 18 Eylül'de yapılacak Emmy Ödülleri'nin bile Kasım ayına ya da gelecek yıla ertelenebileceği belirtiliyor.