Samanyolu Haber /Gündem / Hindistanli askerler Çin askerleri kalaslarla dövdü ... /14 Aralık 2022 10:12

Hindistanli askerler Çin askerleri kalaslarla dövdü ...

Hindistan basınında yer alan haberlerde, Hindistan ve Çin askerleri arasında Arunaçal Pradeş eyaletinin Tawang bölgesindeki Fiili Kontrol Hattı’nda (LAC) 9 Aralık’ta çatışma yaşandığı belirtildi.

Hindistan ve Çin askerleri sınır bölgesinde karşı karşıya geldi


Çin ve Hindistan askerleri Fiili Kontrol Hattı’nda (LAC) karşı karşıya geldi. Hindistan basınında yer alan haberlerde, Hindistan ve Çin askerleri arasında Arunaçal Pradeş eyaletinin Tawang bölgesindeki Fiili Kontrol Hattı’nda 9 Aralık’ta Çatışma yaşandığı belirtilerek, çatışmada iki taraftan da birkaç askerin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi. Çatışmanın ardından her iki tarafın da bölgeden ayrıldığı aktarıldı. Çin ve Hindistan tarafından çatışmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberlerde, çatışmanın ardından bölgedeki Hindistan komutanının Çinli mevkidaşı ile barış ve sükuneti yeniden sağlamaya yönelik yapılandırılmış mekanizmalara uygun olarak görüşmek üzere bir toplantı düzenlediği ifade edildi.

Hint ve Çin birlikleri, Haziran 2020'de Çin'in kontrolündeki Tibet platosu yakınlarındaki Ladakh'taki Galwan Vadisi'nde göğüs göğüse çatışmaya girmişti. Çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin tarafı kayıplarına ilişkin açıklama yapmamıştı. Hindistan ve Çin, 3 bin 800 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor. Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına ve çatışmalara neden oluyor.
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