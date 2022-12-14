



Türkiye'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için Cenevre'deki Birleşmiş Milletler binası önünde bulunan Broken Chair, 'Kırık Sandalye' heykeli önüde bir grup insan hakları gönüllüsü basın açıklaması yaptı.





Basın açıklamsı öncesinde Oktay Özdemir'e konuşan Eski yargıtay hakimi KHK Mağduru Kemal Karanfil Dünya'da ve Türkiye'sdeki insan haklarına dikkat çekti.





İnsan Hakları ihlalleri ve anti-personel mayınının kullanımını yasaklamak için mücadele edenlerin sembol heylellerinden biri olan

Broken Chair, İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan sembolik sanat eserlerinden biridir. Handicap International’ın talebi üzerine heykeltıraş Daniel Berset tarafından 1997 yılında yapılmıştır. Sadece Cenevre’de değil, dünyada da ses getiren bir yapı olmuştur.