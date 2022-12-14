Samanyolu Haber /Gündem / Kırık Sandalye önünde "Herkes İçin İnsan Hakları" dediler... /14 Aralık 2022 10:08

Kırık Sandalye önünde "Herkes İçin İnsan Hakları" dediler...

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü sebebiyle bir grup İnsan Hakları gönüllüsü , İsviçre'nin Cenevre şehrindeki Birleşmiş Milletler binası önünde basın açıklaması yaptı.

'Herkes İçin İnsan Hakları' dediler...


Türkiye'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için  Cenevre'deki Birleşmiş Milletler binası önünde bulunan Broken Chair, 'Kırık Sandalye' heykeli önüde bir grup insan hakları gönüllüsü basın açıklaması yaptı. 

Basın açıklamsı öncesinde Oktay Özdemir'e konuşan Eski yargıtay hakimi KHK Mağduru Kemal Karanfil Dünya'da ve Türkiye'sdeki insan haklarına dikkat çekti. 

İnsan Hakları ihlalleri ve   anti-personel mayınının kullanımını yasaklamak için mücadele edenlerin sembol heylellerinden biri olan 
Broken Chair, İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan sembolik sanat eserlerinden biridir. Handicap International’ın talebi üzerine heykeltıraş Daniel Berset tarafından 1997 yılında yapılmıştır. Sadece Cenevre’de değil, dünyada da ses getiren bir yapı olmuştur.
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