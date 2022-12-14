Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu Almanya'da /14 Aralık 2022 10:02

Kılıçdaroğlu Almanya'da

Kılıçdaroğlu, Almanya'da gerçekleştireceği programlara katılmak üzere sabah saatlerinde Berlin'e gitti.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 08.30'da Almanya Berlin'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nun yeni atadığı Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin'in ise Almanya'dan programlara katılacağı öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasını "endüstri dönüşümü"nün oluşturacağı belirtilirken, danışman Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı "endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini" yerinde gözlemleyeceği ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Bir dizi sektör temsilcisiyle toplantı yapması planlanan Kılıçdaroğlu, üniversite, işgücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi sağlayacak modelleri yerinde inceleyecek
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