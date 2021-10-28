Samanyolu Haber /Gündem / Hiroşima’nın son tanığı hayatını kaybetti /28 Ekim 2021 17:54

Hiroşima’nın son tanığı hayatını kaybetti

ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nda atom bombası attığı Japonya’nın Hiroşima kentinden sağ kurtulan ve olayın son tanığı olan 96 yaşındaki Sunao Tsuboi hayatını kaybetti.

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Kyodo ajansının haberinde, dünyanın ilk atom bombası saldırısı niteliğinde olan ABD’nin Hiroşima’yı atom bombasıyla vurduğu 6 Ağustos 1945’te Sunao Tsuboi’nin 20 yaşında olduğu belirtildi.

Üniversiteye gitmek için yolda olduğu sırada atom bombasının atıldığı sıfır noktasının 1,2 kilometre uzağında olmasına rağmen tüm vücudu yanan Tsuboi, ülkedeki ‘Atom Bombası ve Hidrojen Bombasından Kurtulanlar’ adlı organizasyonun da başkanlığını yaptı.

Tsuboi’nin ailesi, 96 yaşındaki nükleer silahsızlanma aktivisti Tsuboi’nin kalp ritim bozukluğu nedeniyle 24 Ekim’de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 27 Mayıs 2016’da Hiroşima’ya düzenlediği ziyarette Tsuboi ile kısa süreli görüşmüştü.
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