Hiroşima’nın son tanığı hayatını kaybetti

Kyodo ajansının haberinde, dünyanın ilk atom bombası saldırısı niteliğinde olan ABD’nin Hiroşima’yı atom bombasıyla vurduğu 6 Ağustos 1945’te Sunao Tsuboi’nin 20 yaşında olduğu belirtildi.







Üniversiteye gitmek için yolda olduğu sırada atom bombasının atıldığı sıfır noktasının 1,2 kilometre uzağında olmasına rağmen tüm vücudu yanan Tsuboi, ülkedeki ‘Atom Bombası ve Hidrojen Bombasından Kurtulanlar’ adlı organizasyonun da başkanlığını yaptı.







Tsuboi’nin ailesi, 96 yaşındaki nükleer silahsızlanma aktivisti Tsuboi’nin kalp ritim bozukluğu nedeniyle 24 Ekim’de hayatını kaybettiğini açıkladı.





Eski ABD Başkanı Barack Obama, 27 Mayıs 2016’da Hiroşima’ya düzenlediği ziyarette Tsuboi ile kısa süreli görüşmüştü.