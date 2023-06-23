Samanyolu Haber /Dünya / Hırvatistan kara para aklama ve terör finansmanında 'Gri Liste'ye alındı /23 Haziran 2023 23:20

Hırvatistan kara para aklama ve terör finansmanında 'Gri Liste'ye alındı

Mali suçları izleme kurumunun kararının ardından Hırvatistan 'Gri Liste'deki tek AB üyesi oldu.

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Euronews'te yer alan habere göre uluslararası kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele kuruluşu Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'ı özel inceleme altındaki ülkelerden oluşan "Gri Liste"ye eklediğini duyurdu.

Haziran ayı toplantısında söz konusu listeden hiçbir ülkenin çıkarılmadığını da açıklayan kuruluş, Kamerun ile Vietnam'ın da listeye dahil edildiğini belitti.

Hırvatistan'ın kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesindeki eksiklikleri nedeniyle alınan bu karar Zagreb yönetiminin listedeki tek AB üyesi ülke olmasına neden oldu. FATF 2022'de diğer AB üyesi Malta'yı 'Gri Liste'den çıkarmıştı.

Hırvatistan'ın uyumluluğunu artırmak için bir eylem planı taahhüt ettiğini belirten Örgüt Başkanı Raja Kumar gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkeyi bu planı "mümkün olan en kısa sürede" uygulamaya çağırdı.

Paris merkezli FATF, belirlediği küresel standartlara ülkelerin uyup uymadığını kontrol ederek kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyi destekleyen hükümetler arası bir kuruluş olma özelliğine sahip.

FATF ayrıca, "uluslararası mali sistemi korumak amacıyla Rusya Federasyonu'na karşı alınan tedbirlerin aşılmasından kaynaklanan risklere karşı tüm mercilerin "alarmda" olması gerektiğini yineledi.

Geçen şubat ayında Rusya'nın üyeliğini askıya alan kuruluş; kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda değerlemeden geçirdiği Türkiye'yi de 2021'de söz konusu listeye almıştı.
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