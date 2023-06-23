Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'ın havadan takip teklifine yanıt vermediği iddia edildi /23 Haziran 2023 23:01

Yunanistan'ın havadan takip teklifine yanıt vermediği iddia edildi

Avrupa Birliği’nin sınır yetkilileri, yüzlerce kişinin öldüğü göçmen teknesi faciasından önce Yunanistan’a tekneyi havadan takip etme teklifi yaptıklarını söyledi.

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Yunanistan açıklarında yaşanan faciada 82 ceset bulundu. Birleşmiş Millerler 500’den fazla kişinin daha öldüğünü kaydediyor.

Yunanistan faciayı önlemek için yeterli adımı atmamakla eleştiriliyor.

Libya’dan hareket eden tekne ilk kez 13 Haziran’da görüldü.

AB’nin sınır gücü Frontex’in uçağı tarafından tespit edilen tekne Yunanistan’a doğru uluslararası sularda ilerliyordu.

Yakıtı azalan uçak teknenin üzerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Frontex yetkilileri, daha sonra Yunan makamları ile temasa geçtiklerini ve balıkçı teknesini izlemek için bir uçak gönderme teklifi yaptıklarını ancak yanıt alamadıklarını savunuyor.

Yunan yetkililer trajediyi önlemek için yeterli adımın atılmadığı yönündeki iddiaları reddediyor.

Aynı yetkililer, balıkçı teknesinin yardım teklifini kabul etmediğini ve İtalya’ya gidecekleri mesajını verdiklerini iddia ediyor.

Ancak BBC’nin bölgedeki diğer teknelerin hareketinden yaptığı analize göre çok kalabalık olan balıkçı teknesi batmadan önce en az 7 saat boyunca hareket etmemişti.

Bunun da teknenin yaşadığı sıkıntıya işaret ettiği değerlendiriliyor.

Yunanistan sahil güvenlik birimleri, Frontex’in havadan takip teklifi iddiasına henüz bir yanıt vermedi.

Facia ile ilgili olarak Mısır ve Pakistan’da en az 20 kişi sorgulanıyorr.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah en az 350 Pakistan vatandaşının teknede olduğunu duyurdu.
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