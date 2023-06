Aman dikkat: Pide, lahmacun, börek için tartışılacak karar

Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre 5996 sayılı kanun kapsamında gıda denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri tarafından yapılıyor. Denetim ekipleri; lahmacun, pide, börek ve benzeri ürünlerin üretildiği işletmelerde denetim yaparken, kullanılan iç harçlarda büyük ve küçükbaş hayvan etleri dışında diğer hayvanlara (tavuk, domuz, tek tırnaklı, kedi, köpek) ait etler ve sakatat bulunması durumunda cezai işlem uyguluyordu.



Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş; ilgili emirden sonra bu işletmelere yapılan denetimlerde, denetim ekipleri kullanılan malzemede sadece domuz ve tek tırnaklı hayvan eti karıştırılmış olup olmadığına bakılabileceğini belirtti. Yani bu emre göre lahmacun, pide, börek ve benzeri ürünler üretiyorsanız iç harcınıza tavuk, kedi, köpek, sakatat, kelle ve benzeri her türlü eti karıştırabileceksiniz ve ürünlerden numune alınıp bu doğrultuda analiz yapılamayacak.



“HER TÜRLÜ GIDA İSTİSMARINA YOL AÇAR”



“Yani tüketici olarak sizler ucuza pide yediğinizi düşünürken pidenin içerisinde ne eti olduğunu bilemeyeceksiniz” diyen Durmuş, “İnsanlarda ucuz et tükettiği algısı oluşturan ve her türlü gıda istismarına yol açacak bu uygulama asla doğru değildir” açıklamasında bulundu.



“O İLKE SADECE KİTAPLARDA YAZILI KALDI”



Kamu kurumları kurulurken kuruluş amaçları ve görev tanımlarının yasalarca belirlendiğini anımsatan Durmuş, “Sosyal devletin olmazsa olmazı olan, halkına ucuz ve nitelikli kamu hizmeti sunmak ilkesi artık sadece kitaplarda yazılı kalmıştır. İnsanın en temel hakkı yaşam hakkıdır ve yaşam hakkını da sosyal devlette güvence altına alması gereken devlettir” ifadelerini kullandı.



“DERHAL BU UYGULAMAYA SON VERİN”



“Devletin asli görevini ihlal ederek bir hukuksuzluğu teşvik eder şekilde düzenleme yapmış olması asla kabul edilemez” diyen Durmuş, “Maalesef ülkemizde son dönemlerde bu tür uygulamalarla karşı karşıya kalmaktayız. Halk dilinde bir tabir vardır; tuz kokmaz ama ya kokarsa. Tam da tuzun koktuğu noktadayız. Sayın Bakan İbrahim Yumaklı; umuyoruz ki bu uygulamadan haberiniz yoktur. Bir genel müdürlüğün emri ile toplum sağlığına aykırı bir uygulamanın bedeli sizin boynunuza yüklenmektedir. Sizden talebimiz derhal bu uygulamaya son vermenizdir” şeklinde konuştu.