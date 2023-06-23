Samanyolu Haber /Dünya / Karadeniz horonunun ustası Kenyalı Benard /23 Haziran 2023 22:35

Karadeniz horonunun ustası Kenyalı Benard

Kenyalı Benard, dünya çocuklarına Karadeniz horonu başta olmak üzere Türk halk danslarını öğretiyor.

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Dünyanın dört bir yanından gelerek Almanya’da düzenlenen Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nde (IFLC) yarışan çocukların seslendirdiği şarkılar kadar sahneledikleri danslar da ilgi çekiyor. Özellikle Karadeniz yöresine ait horon büyük beğeni topluyor.

Etkinliklerde sahnelenen Türk danslarının arkasındaki isimLERDEN BİRİ DE Kenyalı Benard (31). 12 yıldır dans öğretmenliği yapan Benard’ı Türk halk danslarıyla Kenya’daki Türk kolejinde görev yapan Ahmet öğretmen tanıştırmış. Benard bu sayede Afrikalı öğrencilere 10 yıldır başta ‘horon’ olmak üzere halay, Zeybek gibi Türk halk danslarını öğretiyor. Benard bugüne kadar 1000 İn üzerinde Afrikalı gence Türk dansı öğretmiş.

7 YILDIR IFLC İÇİN DANSÇI YETİŞTİRİYOR

Benard yedi yıldır IFLC için dansçı yetiştiriyor. Kenya’daki Türk kolejinin öğrencileri arasından seçtiklerini dans kampına alarak IFLC SANAT EKİBİYLE BİRLİKTE IFLC etkinliklerine hazırlıyor. Benard’ın 24 öğrencisiyle birlikte katıldığı ilk IFLC organizasyonu 2016 yılında Romanya’da düzenlenen yarışma olmuş. O tarihten bu yana IFLC etkinliklerinin tümünde öğrencileriyle yer almış.

En çok Karadeniz yöresine ait halk danslarını sevdiğini dile getiren Benard, ‘enerjik’ olduğu için horonu çok sevdiğini söyledi. IFLC hakkında “Bugüne kadar çalıştığım en iyi organizasyon.” değerlendirmesinde bulunan Benard, “IFLC sayesinde çok öğrenciyle tanıştım ve bir sürü yeni arkadaşla vakit geçirdim. Öğrencilerimi sahnede görmek yaşadığım en güzel duygu.” diye konuştu.

Türk danslarının ‘çok güzel ve enerjik’ olduğunu vurgulayan Benard, şunları söyledi: “Özellikle Afrika’dan gelip bir başka ülkenin dansını oynamak harika bir duygu. Biz sahnedeyken, insanların kendi kültürlerinin dansını oynadığımızı görmesi ve bunu sevmeleri bizi mutlu ediyor.”
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