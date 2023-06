Gönüllü eğitimciler, Yunanistan’daki mağdurlar için 1000 km pedal çevirecek

Avusturalya’da ‘Mülteciler Haftası’ nedeniyle 18 Haziran’da başlayan etkinlik, Pazar günü olan 25 Haziran’da sona erecek.‘Mültecilerin Ruh Sağlığı’ için farkındalık oluşturmak amacıyla, başlatılan bisiklet sürüşü etkinliğinden elde edilecek gelirin ise Yunanistan’daki mağdur mülteci ailelere ulaştırılacağı belirtildi.Avustralya’nın turizm bölgesi Queensland Eyaleti’nin Başkenti Brisbane’dan yola çıkan Wisdom Koleji öğretmenlerinden Süleyman Kaya, eğitim gönüllüleri M.Emin Özçelik ile Abdullah Shakeel, 8 günlük bisiklet yolculuğunu, Sydney’deki Opera House binasının önünde tamamlayacağı kaydedildi.Gönüllü eğitimcilerin azim ve fedakarlıkları ile gerçekleştirilen Umut Döngüsü Brisbane’dan, Sydney Opera Binası’na (Cycle of Hope’ Brisbane to Sydney Opera House) bisiklet sürüşü etkinliği, Galaxy ve Selimiye Vakıf’ları ile Advocates For Dignity (AFD) İnsan Hakları Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Söz konusu etkinlikden elde edilecek gelirin ise Avustralya İnsani Yardım Kuruluşu (Australian Relief Organization) vasıtasıyla, Yunanistan’daki mağdurlara ulaştırılacağı belirtildi.Son zamanlarda, başta Türkiye’den olmak üzere çeşitli ülkelerdeki baskı ve zulümlerden kaçarak Yunanistan’a sığınan insanların karşılaştığı zorluklar ve bilhassa geri itmeler (pushback) nedeniyle büyük dramların yaşandığını belirten Eğitimci Süleyman Kaya, mültecilerin karşı karşıya kaldığı fiziksel ve zihinsel mücadelelere dikkat çekti. Mültecilerin Ruh Sağlığı için bağış toplama adına, Brisbane’den Sydney Opera Binası’na kadar 8 günde bin kilometrelik mesafeyi bisikletle pedal çevirerek katedeceklerini belirten Öğretmen Süleyman Kaya; “Avustralya’da Mülteciler Haftası’ dolayısıyla başlattığımız 18 Haziran’da bisiklet sürüşünü 25 Haziran’da bitireceğiz. Birlikte iyileşmek için umut döngüsü, mültecilere yardım etmek için çaba gösteriyoruz. Birlikte ihtiyaç sahiplerinin hayatlarında olumlu bir etki yapabileceğimize inanıyoruz. Gelin hep birlikte bu büyük amacın parçası olalım.Lütfen bu amaç için aşağıdaki GoFundMe aracılığıyla bağışta bulun: https://gofund.me/08d0004f “ dedi.Kaya; “Mültecilerin fiziksel ve zihinsel mücadelelerini duyuyoruz. Topluluğumuzdaki ruh sağlığı problemi için gereken yardımı yapmaya, katkı sunmaya kararlıyız. Ayrıca bundan da büyük ilham alıyoruz. Elbette, mültecilerin yaşadığı duygusal çöküntüleri anlamanın zor olduğuna biliyoruz. Servetinizi, kariyerinizi ve hobilerinizi kaybettiğinizi hayal edin. Ailenizi kaybetme düşüncesini hayal edin, çocukluk anılarınızı ve hayatınız için anlamı olan her şeyi geride bıraktığınızı düşünün. İşte bu nedenle küçük bir bağış, büyük bir etki oluşturmaya yardımcı olabilir. Bizim için çok önemli olan da bu. Yapacağınız katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.” dedi.Öte yandan Yunanistan’daki mülteciler için etkinlik düzenleyen Wisdom Koleji öğretmenlerinden Süleyman Kaya ve eğitim gönüllüsü M.Emin Özçelik, daha önce de yine Yunanistan’daki mağdurlar için Melbourne-Sydney arasındaki bin kilometrelik yolu 9 günde tamamlamış ve bu organizeden elde edilen 10 bin dolar tutarındaki bağış ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştı. Ayrıca Türkiye ve Suriye’deki deprem felaketinde hayatını kaybeden mağdur ailelerinin yararına da bir sürüş gerçekleştirilmiş ve elde edilen gelir Türkiye’ye ulaştırılmıştı.