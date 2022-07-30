Samanyolu Haber /Dünya / Hitler'in 'saati' açık artırmada 1,1 milyon dolara satıldı /30 Temmuz 2022 12:12

Hitler'in 'saati' açık artırmada 1,1 milyon dolara satıldı

Nazi lideri Adolf Hitler’e ait olduğu tahmin edilen saat, ABD’de bir müzayedede 1,1 milyon dolara satıldı. Öte yandan, açık artırma öncesi Yahudi liderler ilgili müzayede evini kınadı.

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Independent gazetesinin haberine göre, Hitler’e 1933’te doğum günü hediyesi olarak verildiği düşünülen saat, ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı.

Saat açık artırmayla 1,1 milyon dolara alıcı buldu.

Müzayede evine göre, Fransız askerleri saati 1945’te Hitler’in Bavyera Alpleri’ndeki evi Berghof’tan "hatıra" olarak aldı. Üzerinde gamalı haç (svastika) ve AH baş harflerinin yazılı olduğu saatin Huber marka olduğu bilgisi paylaşıldı.

YAHUDİLERDEN TEPKİ
Öte yandan, açık artırma öncesi Yahudi liderler ilgili müzayede evini kınadı. 34 Yahudi liderin yazdığı açık mektupta, saatin satışı "tiksindirici" olarak nitelendirildi ve Nazi eşyalarının müzayededen kaldırılması istendi.

Daha önce, Nazilere ait çok sayıda parçayı satışa çıkaran müzayede evi, tarihi korumayı amaçladığını açıkladı.

Hitler'in Münih'teki evinde bulunan, kendisine ait "Kavgam" kitabının kopyası, geçen yıl Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde 20 bin 655 dolara satılmıştı.
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