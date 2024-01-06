Hizbullah'tan İsrail'e sert uyarı

İran destekli Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah, Hamas lider yardımcısı Salih Aruri'nin öldürülmesine "savaş alanında" hızlı bir şekilde karşılık verileceği uyarısında bulundu.



Televizyonda konuşan Nasrallah, "Yanıt kaçınılmaz olarak geliyor. Bu büyüklükte bir ihlale sessiz kalamayız çünkü bu tüm Lübnan'ın ifşa olması anlamına gelir." dedi.



Sınırın tüm bölgelerinden gelen savaşçıların Beyrut'un güney banliyösündeki "tehlikeli ihlale karşılık verenler olacak" diye ekleyen Hizbullah lideri, "Karar artık cephede uygulanacak." ifadelerini kullandı.



Her ne kadar insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıyı İsrail'e üstlenmese de Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülke olayın arkasında İsrail olduğunu açıkladı.



Nasrallah konuşmasında ayrıca İsrail'i askeri kayıplarını olduğundan az göstermekle suçladı ve Hizbullah'ın "tankların patladığını... bazen de üzerlerinde askerlerin oturduğunu" gösteren görüntüler yayınladığını iddia etti.



AFP'nin verilerine göre İsrail'in yaklaşık üç aydır devam eden sınır ötesi saldırılarında Lübnan'da 129'u Hizbullah militanı, üç gazeteci ve 20'den fazla sivil olmak üzere 175 kişi öldürüldü.



İsrailli yetkililere göre kuzey İsrail'de dokuz asker ve en az dört sivil öldürüldü.