Boykotlar McDonalds'ın keyfini kaçırmaya başladı

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden biri olan McDonald's'ın İcra Kurulu Başkanı Chris Kempczinski, Orta Doğu ve çevre bölgelerde İsrail-Gazze savaşı ile ilgili şirket hakkında yapılan "yanlış bilgilendirmeden" dolayı satışların önemli ölçüde olumsuz etkilendiğini açıkladı.



Kempczinski sosyal medya platformu LinkedIn'de yayınladığı blog yazısında, "Orta Doğu ve dışındaki bazı pazarlar, McDonald's gibi markaları etkileyen savaş ve bununla bağlantılı yanlış bilgiler nedeniyle anlamlı bir ticari etki yaşıyor" dedi.



Kalplerinin Orta Doğu'daki savaştan etkilenen topluluklar ve ailelerle birlikte olduğunu vurgulayan Kempczinski, "Her türlü şiddetten nefret ediyoruz ve nefret söylemine kesinlikle karşı duruyoruz. Kapılarımızı her zaman gururla herkese açacağız." ifadelerini kaydetti.



Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından Filistinlileri destekleyenler sosyal medyada, İsrail'deki McDonald's, Starbucks, Coca-Cola ve Domino's'un bölgedeki şubelerinin boykot kampanyaları kapsamında İsrail askerlerine ücretsiz yemek sağladığını gösteren fotoğraf ve videolar paylaştı.



Bu paylaşımların "cesaret kırıcı ve temelsiz" olduğunu belirten CEO, "Müslüman ülkeler de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz her ülkede McDonald's, binlerce vatandaşına istihdam sağlarken toplumlarına hizmet etmek ve destek olmak için yorulmadan çalışan yerel işletme sahipleri tarafından gururla temsil edilmektedir." dedi.



McDonald's daha önce çatışmada taraf tutmadığını ve şubelerinin eylemlerinden sorumlu olmadığını belirtmişti.



Kasım ayında, Filistin yanlısı bir örgüt olan Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) hareketi, İsrail ordusuna "açık destek" verdiği iddiasıyla McDonald's'ı protesto etme çağrısında bulundu.



Hafta başında McDonald's Malezya, BDS hareketinin bir koluna karşı dava açarak Gazze çatışmasıyla bağlantılı "yanlış ve karalayıcı ifadelerin" kendilerini olumsuz etkilediğini iddia etti.



Reuters'a göre McDonald's Malezya 1 milyon dolardan fazla tazminat talep ediyor.