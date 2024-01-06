Biden 6 Ocak saldırısının yıldönümünde ne dedi?

6 Ocak davalarında kaç kişi ceza aldı?

ABD’yi 3 yıl önce sarsan Kongre saldırısına katılanlar arasında aşırı sağcı radikal grupların üyeleri, eski polisler, aktif görevde olan askerler vardı.

Başkan Biden doğum yeri olan Pennsylvania eyaletinde düzenlenen seçim kampanyası etkinliği kapsamında 6 Ocak Kongre saldırısının yıldönümünde yaptığı konuşmada, 2024 başkanlık seçimlerinin “Amerikan demokrasisi için bir mücadele” olacağı mesajını verdi.Joe Biden ABD’nin ilk başkanı olan George Washington’ın tarihte kullandığı bir ifadeye atıfta bulundu; demokrasinin ABD ulusu için hala “kutsal bir dava” olup olmadığını sordu.Biden, 6 Ocak Kongre saldırısının gerçekleştiği gün “Neredeyse Amerika’yı kaybettik. Demokrasi hala Amerika’nın kutsal bir davası mı? Bu sözde ya da varsayımsal bir soru değil. 2024 seçimi tamamen bununla ilgili. Donald Trump’ın seçim kampanyası sizinle değil, kendisiyle ilgili. Gelecekle değil, geçmişle ilgili” sözleriyle eski ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı.Donald Trump’ın 6 Ocak Kongre saldırısı öncesinde düzenlediği mitingde kullandığı “Sonuna kadar savaşın” sözlerine atıfta bulunan Biden, “Amerika içerden saldırının hedefi olurken, Trump seyretti. Personeli ve aile fertleri harekete geçmesi için yalvardı ama o hiçbir şey yapmadı. Trump kendisini iktidara taşımak için demokrasimizi feda etmeye hazır” ifadelerini kullandı.Joe Biden, “2024 seçiminde demokrasi ve sizin özgürlüğünüz pusulada olacak. Demokrasi benim başkanlığımın kutsal davası olacak” dedi.ABD Başkanı Biden, 6 Ocak Kongre saldırısının ilk yıldönümünde, Trump destekçilerinin saldırı sırasında girdiği Kongre binasındaki Ulusal Heykel Salonu’ndaki konuşmasında Trump ve destekçilerinin “Amerika’nın boğazına hançer dayadığını” söylemişti.Biden saldırının ikinci yıldönümnde de saldırı sırasında Kongre’yi koruyan 14 kişiye başkanlık madalyası vermişti.Biden’ın kampanyasından 6 Ocak temalı reklamAmerika 2024 yılının Kasım ayında, Demokrat ve Cumhuriyetçiler’in 6 Ocak Kongre saldırısını farklı şekilde ve parti çizgisinde yorumladığı bir dönemde seçime gidecek.Joe Biden’ın seçim kampanyası, 6 Ocak’tan itibaren yayınlanacak Kongre saldırısına odaklı bir reklam kampanyasına başlıyor.ABD basınına yansıyan ayrıntılara göre, Biden reklamda “Amerika’da tehlikeli bir şey oluyor. Demokrasimizin temel inançlarını paylaşmayan radikal bir hareket var. Hepimize şimdi demokrasimizi korumak için ne yapacağımız soruluyor” diyor.2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin başkan aday adaylarından olan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Ocak Kongre saldırısının yıldönümünde Iowa’da iki seçim kampanyası mitingi düzenlemesi bekleniyor.Cumhuriyetçi Parti 2024 başkanlık seçimi için önseçim sürecini Iowa’da 15 Ocak’ta başlatıyor.Eski ABD Başkanı Trump 2020 seçimi sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı iddiasıyla açılan davalarla karşı karşıya.6 Ocak Kongre saldırısının ardından açılan ABD tarihinin en büyük soruşturması kapsamında, 1230’dan fazla kişi hakkında iddianame hazırlandı.730 kişi suçunu kabul ederken, yalnızca 2 kişi yöneltilen tüm suçlardan beraat etti.Açılan davalarda 750 kişi ceza aldı. Bunların üçte ikisi hapis cezasına mahkum oldu.Aşırı sağcı grup Proud Boys’un eski lideri Enrique Tarrio, 22 yılla, en ağır hapis cezasını alan sanık oldu.