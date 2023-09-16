Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'nin hutbeleri kitap oldu /16 Eylül 2023 18:31

Hocaefendi'nin hutbeleri kitap oldu

Muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son kitabı Gönül Nağmeleri Hutbeler Süreyya Kitap’tan çıktı. Kitap, 1960 ihtilali, 1971 muhtırası, 12 Eylu¨l dönemi gibi Türkiye’nin zor ve karanlık dönemlerinde ömrünü insanlığa adamış bir isim olan Fethullah Gülen Hocaefendi’nin camilerde verdiği Cuma hutbelerinden oluşuyor.

SHABER3.COM

Türkiye’nin bu yıllarında mahalle mahalle kurtarılmıs¸ bo¨lgeler vardı. S¸ehirler, mahalleler, sokaklar ‘siyaseten’ bo¨lu¨nmu¨s¸tu¨. Bir su¨ru¨ sol fraksiyon tu¨remis¸ti. Bazı gu¨nler sokagˆa c¸ıkmak, okula gitmek cesaret isterdi. Sokaklar silahlı c¸atıs¸malardan gec¸ilmiyor, sıradanlas¸an c¸atıs¸malarda u¨lkenin c¸ic¸egˆi burnunda delikanlıları bir hic¸ ugˆruna hayatlarını kaybediyorlardı. Hocaefendi, insanları etkileyip topluma yo¨n verebilmek ic¸in bu¨yu¨k gayret sarf etmis¸, sadece camilerdeki vaaz ve sohbetlerle yetinmemis¸, irs¸at ve tebligˆ adına her fırsat ve ortamı degˆerlendirmis¸tir. Hocaefendi’nin bu yıllarda verdiği hutbeler, bugünün insanlarına da ışık tutmaya devam ediyor.



M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ilk kez yazıya aktarılan hutbeleri bir kitap olarak Süreyya Kitap’ta…


Kitabın reklam filmi: https://www.youtube.com/watch?v=niRKxidS_BU


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hocaefendi'nin hutbeleri kitap oldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:43:05