Hocaefendi'nin hutbeleri kitap oldu

Türkiye’nin bu yıllarında mahalle mahalle kurtarılmıs¸ bo¨lgeler vardı. S¸ehirler, mahalleler, sokaklar ‘siyaseten’ bo¨lu¨nmu¨s¸tu¨. Bir su¨ru¨ sol fraksiyon tu¨remis¸ti. Bazı gu¨nler sokagˆa c¸ıkmak, okula gitmek cesaret isterdi. Sokaklar silahlı c¸atıs¸malardan gec¸ilmiyor, sıradanlas¸an c¸atıs¸malarda u¨lkenin c¸ic¸egˆi burnunda delikanlıları bir hic¸ ugˆruna hayatlarını kaybediyorlardı. Hocaefendi, insanları etkileyip topluma yo¨n verebilmek ic¸in bu¨yu¨k gayret sarf etmis¸, sadece camilerdeki vaaz ve sohbetlerle yetinmemis¸, irs¸at ve tebligˆ adına her fırsat ve ortamı degˆerlendirmis¸tir. Hocaefendi’nin bu yıllarda verdiği hutbeler, bugünün insanlarına da ışık tutmaya devam ediyor.

























