Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’yla gaz müzakereleri durdu mu? /16 Eylül 2023 18:20

Rusya’yla gaz müzakereleri durdu mu?

Bazı Batı medyasında Rusya'nın Türkiye'deki gaz merkezi planını anlaşmazlıklar nedeniyle geciktiği haberleri çıkmıştı.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Bu iddialara göre Rusya'nın Türkiye'de yapmayı planladığı gaz merkezi projesinin, merkezin yönetiminin kimde olacağına ilişkin Moskova ve Ankara arasında yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle geciktiği ileri sürüldü.

Fakat Türkiye, Rusya ile gaz merkezi kurulmasına ilişkin bazı Batı basınında çıkan ‘müzakerelerin askıya alındığı’ iddialarını yalanladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trakya’da gaz merkezi kurulmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Bayraktar, “yıkıcı deprem nedeniyle müzakerelere kısa bir ara verildi, ancak şu anda Rusya ve Türkiye müzakerelere devam ediyor” dedi.

Bakan, “Bize bu gaz ticaret platformunu sunmalarının ardından deprem oldu, sonrasında seçimler vardı. Bu nedenle bir miktar duraklama dönemi oldu ama şimdi tekrar müzakere ediyoruz. Daha fazla yakıt almak istiyorsak, oyuna daha fazla oyuncu katmak istiyorsak o zaman belki yeni bir takas daha anlamlı olabilir. Gaz ticareti için ek bir platform oluşturulmasına karşı değiliz. Ancak şu anda işleyen bir gaz ticaret platformumuz varsa, o zaman bu ticaret operasyonunu başlatmak için bir yıl daha beklememize gerek yok” dedi.

14 Eylül'de Reuters, kaynaklardan alıntı yaparak, Türkiye'de Rus gazının Avrupa'ya tedariki için bir gaz merkezi kurulmasına yönelik projenin askıya alındığını bildirdi. Ajansa göre bunun nedeni, tesisi tam olarak kimin yönetmesi gerektiği konusundaki anlaşmazlıktı. Öte yandan Türkiye’nin Rusya’dan ithal ettiği gaz miktarı bu yılın ilk sekiz ayda 10 milyar metreküpü biraz aştı. Geçen yılın aynı döneminde Türkiye Rusya’dan 21,5 milyar metreküp gaz satın almıştı.
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