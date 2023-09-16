Samanyolu Haber /Gündem / 2 orman yangını paniği: 8 uçakla müdahale ediliyor /16 Eylül 2023 18:15

2 orman yangını paniği: 8 uçakla müdahale ediliyor

Bolu'nun Gerede ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi arasındaki yakın mesafedeki Zeyneller, Şahinler ve Avşar yaylalarının bulunduğu alanda çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında bölgeye uçak ve helikopter takviyesi yapıldı. Yangına müdahale için uçak sayısı 8'e, helikopter sayısı ise 18'e yükseltildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



BÖLGEYE UÇAK VE HELİKOPTER TAKVİYESİ

Yangın için bölgeye uçak ve helikopter takviyesi yapıldı. Uçak sayısı 8’e helikopter sayısı ise 18’e ulaştı. Ayrıca 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 7 dozer ve 7 ilk müdahale yer ekibiyle birlikte söndürme çalışmaları sürüyor.



BİR YANGIN DA BOLU İLE ANKARA ARASINDA

Bolu’nun Gerede ilçesi ile Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi arasındaki yakın mesafedeki Zeyneller, Şahinler ve Avşar yaylalarının bulunduğu alanda çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter havadan, 9 arazöz, 2 dozer, 2 greyder ve 2 su ikmal aracı da yangına karadan müdahale ediyor. Çalışmalarda 380 personel görev alırken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.



Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

ADANA YANGINI KONTROL ALTINDA

Adana’nın Kozan ilçesi Kalkumaç Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
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