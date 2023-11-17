Hocaefendi'nin Tahta kulübesindeki Siyah kaplı kitap

Samanyoluhaber.com yazarı Faruk Mercan 'Fethullah Gülen Hocaefendi’yi ziyaret' notlarını Samanyoluhaber.com okuyucularıyla paylaşıyor .

Gazeteci Yazar Mercan şimdi de Hocaefendi ile ilgili hatıraları anattığı bir programa başladı.





You Tube'ta yayın yapan Raindrops TV'de yayınlanacak programda Faruk Mercan Hizmet hareketinin tarihinden ve Hocaefendiin hayatından sahneler paylaşacak .





Yıllardan beri Fethullah Gülen Hocaefendi’ye yaptığı ziyaretlerin notlarını tutan gazeteci Faruk Mercan, programın adı NOT DEFTERİ.



















Not Defteri programının İlk bölümünde Mercan ' İzmir’de 1968 yılında ilk defa Fethullah Gülen Hocaefendi ile tanışan ve sohbetlerini dinleyen üniversite öğrencilerinin yaşadıkları bir olay aktarılıyor.





Hocaefendi bu gençlere sohbet etmiştir ve bir kaç öğrenci Hocaefendi nin hangi üniversite mezunu olduğunu ve hangi üniversitede profesör olduğunu sorar. Hocafendi'nin bu soruya verdiği cevap ve bu öğrencinin Hocefendi'in Tahta Kulübesindeki kitaplığında gördüğü siyah kapaklı bir kitap çok manidardır.



