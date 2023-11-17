Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'nin Tahta kulübesindeki Siyah kaplı kitap /17 Kasım 2023 11:46

Hocaefendi'nin Tahta kulübesindeki Siyah kaplı kitap

'Fethullah Gülen Hocaefendi’yi ziyaret' notlarını Samanyoluhaber.com okuyucularıyla paylaşan Gazeteci- Yazar Faruk Mercan Raindrobs TV'de yeni bir programa başladı

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com yazarı Faruk Mercan  'Fethullah Gülen Hocaefendi’yi ziyaret' notlarını Samanyoluhaber.com okuyucularıyla paylaşıyor . 
Gazeteci Yazar Mercan şimdi de Hocaefendi ile ilgili hatıraları anattığı bir programa başladı. 

You Tube'ta yayın yapan Raindrops TV'de yayınlanacak programda  Faruk Mercan  Hizmet hareketinin tarihinden ve Hocaefendiin hayatından sahneler paylaşacak . 

Yıllardan beri Fethullah Gülen Hocaefendi’ye yaptığı ziyaretlerin notlarını tutan gazeteci Faruk Mercan, programın adı NOT DEFTERİ. 




Not Defteri programının  İlk bölümünde Mercan ' İzmir’de 1968 yılında ilk defa Fethullah Gülen Hocaefendi  ile tanışan ve sohbetlerini dinleyen üniversite öğrencilerinin yaşadıkları bir olay aktarılıyor. 

Hocaefendi  bu gençlere sohbet etmiştir ve bir kaç öğrenci Hocaefendi nin hangi üniversite mezunu olduğunu ve hangi üniversitede profesör olduğunu sorar. Hocafendi'nin bu soruya verdiği cevap ve bu öğrencinin Hocefendi'in  Tahta Kulübesindeki kitaplığında gördüğü siyah kapaklı bir kitap çok manidardır.

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