Çek Cumhuriyeti Rus devlet mülklerini donduruyor.

SAMANYOLUHABER.CO- MOSKOVA



Rusya Federasyonu'na ait yaklaşık 50 mülkün satışı ve kullanımına sınırlama getirildi. Açıklama Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.





Çek Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, devletin yaptırım uygulanan Federal Devlet Üniter Teşebbüsü Goszagrannostobstvo'nun mali hesaplarını bloke edeceğini ve arazi kadastrosundaki mülklerinin, satılamayacak şekilde dondurulacağını söyledi. Açıklamada Prag ve Karlovy Vary'de bulunan tesisler özellikle vurgulandı.





Bakanlık ayrıca Goszagranprosperty tarafından yönetilen mülklerin kira getirisinin Rusya'nın erişemeyeceği özel bir hesaba aktarılacağını da bildirdi.





Buna karşılık, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Çek hükümetinin "Goszagrannostvo"ya yaptırım uygulama kararını "ülkemizle çatışmaya yönelik ısrarlı niyeti teyit eden bir başka Rusya karşıtı adım" olarak nitelendirdi.





Daha önce, ülke yetkilileri, yine Rusya’ya ait bazı devlet kuruluşlarına yaptırımlar ve sınırlamalar getirmişlerdi.