Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın Almanya ziyareti öncesi yeni uçak krizi /17 Kasım 2023 12:29

Erdoğan’ın Almanya ziyareti öncesi yeni uçak krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Almanya'ya yapacağı kritik ziyaret öncesi, ABD basınından tartışma yaratacak bir iddia geldi. Bloomberg'in haberine göre Türkiye, Avrupa'dan 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almak istiyor ama Almanya Başbakanı Scholz bu satışı engellemeyi planlıyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Almanya’ya yapacağı kritik ziyaret öncesi savaş uçağı tartışması gündeme damga vurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün akşam yaptığı açıklamada 40 adet Eurofighter Typhoon uçağı almayı planladıklarını, bu kapsamda İngiltere ve İspanya ile görüştüklerini söyledi. Güler, “Eurofighter’ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya ‘evet’ diyor, Almanya’yı razı etmek için çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya ‘Biz çözeceğiz’ diyorlar” diye konuştu.

Öte yandan Erdoğan’ın İsrail’e karşı Hamas’a destek açıklamaları nedeniyle ilişkilerin gerildiği bir dönemde gerçekleşecek Berlin ziyaretiyle ilgili Reuters haber ajansı, 2020’den beri ilk defa Almanya’ya gidecek Erdoğan’ın, Eurofighter savaş uçağı almak için Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un onayına ihtiyaç duyduğunu yazdı.

Savaş uçaklarıyla ilgili çarpıcı bir haber ise Bloomberg’den geldi. ABD merkezli haber ajansı, Almanya Başbakanı Scholz’un Erdoğan’ın uçak alma planını engelleyeceğini, NATO üyelerinin Türkiye’nin mevcut ittifaklarıyla ilgili endişeleri olduğunu belirtti.

‘NATO’DA TÜRKİYE MEMNUNİYETSİZLİĞİ’

Alman yetkililere dayandırılan haberde, ikili ilişkilerdeki bir dizi gerilim nedeniyle Scholz’un Türkiye’ye savaş uçağı satışına sıcak bakmadığı, Türkiye’nin Rusya’dan hava savunma sistemi satın almasının ve İsveç’in ittifaka üyeliğinin engellenmesinin NATO içinde memnuniyetsizlik yarattığı kaydedildi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, önceki gün Erdoğan’ın İsrail’i “terörist devlet” olarak tanımlamasıyla ilgili tartışmalara değinerek “Bu zorlu bir ortağımızın yapacağı bir ziyaret olacak ve birçok konuyu ele alacağız” demişti.
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