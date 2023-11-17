Erdoğan’ın Almanya ziyareti öncesi yeni uçak krizi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Almanya’ya yapacağı kritik ziyaret öncesi savaş uçağı tartışması gündeme damga vurdu.





Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün akşam yaptığı açıklamada 40 adet Eurofighter Typhoon uçağı almayı planladıklarını, bu kapsamda İngiltere ve İspanya ile görüştüklerini söyledi. Güler, “Eurofighter’ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya ‘evet’ diyor, Almanya’yı razı etmek için çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya ‘Biz çözeceğiz’ diyorlar” diye konuştu.



