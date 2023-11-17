Donbas ve Kırım olmadan Ukrayna NATO’ya girebilir mi?

SAMANYOLUHABER.CO- MOSKOVA





NATO Eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, bir hafta önce Ukrayna'nın Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen topraklar olmadan İttifaka kabul edilmesini önerdi.





The Guardian’ın haberine göre ‘bir sonraki adımı atmanın ve Ukrayna'ya NATO'ya katılım davetini sunmanın zamanı geldi’ diyen eski NATO Genel Sekreterine göre Ukrayna'nın "kısmi üyeliği" çatışmayı dondurmayacak, ancak "Rusya'yı saldırıların tırmanmasından alıkoyacak" ve "Ukrayna güçlerinin ön cepheye gönderilmesini engelleyecek.” Ayrıca bu, Rusya'ya NATO'nun herhangi bir tehdide olası tepkisi konusunda net bir sinyal verecek.





Anders Fogh Rasmussen’in bu açıklaması çok yerde haber konusu olmuştu.





Kaybettiği topraklarının haricinde Ukrayna’nın elinde kalan topraklarla bir an önce NATO’ya üye olması yönünde çıkan haberlere Moskova’dan sert tepki geldi.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın NATO’ya tam veya parçalar halinde olsun katılmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu söyledi.





“NATO’nun Kiev’e ilk kez üyelik vaat ettiği 2008’den bu yana Ukrayna’nın ittifaka katılımıyla ilgili duruşumuzu devamlı anlatıyoruz. Bu duruş değişmedi. Parçalar halinde olsun, parçasız olsun, her türlü Ukrayna’nın Kuzey Atlantik blokuna katılımı Rusya için kabul edilemez” diyen Zaharova, NATO’nun Rusya politikasının saldırgan niteliğine dikkat çekerek, Ukrayna’nın ittifaka olası katılımının Rusya’nın güvenliği için tehdit oluşturduğunu bir kez daha hatırlattı.