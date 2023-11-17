Çaya Çorbaya 'F... ': Dink Cinayeti

AV. ÖMER TURANLI





Aslında bu yazı dizisini devam ettirme niyetim yokken, Merdan’ın “Hrant Dink F... tarafından planlanarak öldürüldü” yalanını duyunca, dizinin devam etmesi gerektiğini anladım. Çünkü ne yalanlar bitiyor ne de yalancılar sahneyi boş bırakıyor.





Merdan kendini, tarihin akışını tek bir sihirli kelimeyle açıklayabilecek bir falcı gibi görüyor: " F... ". Bu kelime, Merdan'ın gözünde, Hrant Dink cinayetinin ardındaki bütün perdeyi kaldıracak büyülü bir anahtar gibi. Ancak bu aslında, cinayetin gerçek faillerini ve azmettiricilerini bir çırpıda göz önünden çekmeye çalışan basit bir sihirbazlık numarası. Merdan, gerçeklerle alay ediyor ve bunu da topluma yutturmaya çalışıyor. Gelin Merdan’ın iddiasını gerçeklerin süzgecinden geçirerek test edelim.





Merdan’ın sihirbazlık numarasına göre muhtemel “ F... ” listesi şöyle olmalı mesela:





2002 yılında Şanlıurfa'da konuşmacı olarak katıldığı bir sempozyumda "Ben Tu¨rk değilim, Tu¨rkiyeliyim ve Ermeni'yim" şeklinde beyanda bulunduğu için Hrant Dink hakkında ‘Tu¨rklu¨ğu¨ Neşren Tahkir ve Tezyif’ suçlaması ile dava açan savcı da " F... ".





2003 yılında, Hrant Dink'e karşı Sydney'de bulunduğu sırada silahlı bir eylem gerçekleştirmek için girişimde bulunan ulusalcı grup da " F... ".





O dönem, bomba yapım tekniklerinin anlatıldığı ve içeriğinde Ermeni cemaatine ait okul, kilise ve kurumların adresleri belirtilmek suretiyle hedef gösterildiği bir internet sitesinin sahibi olan ve o dönem gözaltına alınan Gökhan Türkmen denen aşırı milliyetçi kişi " F... ".





21 Şubat 2004 tarihinde Hu¨rriyet gazetesinin Agos gazetesi ve Hrant Dink'i hedef alan manşetini attıran Ertuğrul Özkök de " F... ".





22 Şubat 2004’te Hrant Dink'e yönelik oldukça ağır ifadeler içeren bir basın açıklaması yayınlayan dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök de " F... ".





Bu basın açıklamasından sonra Dink'i İstanbul Emniyetinde tehdit ettiren dönemin MİT müsteşarı Şankal Atasagun, tehdit görüşmesini ayarlayan Vali Muammer Güler ve yardımcısı Ergun Gu¨ngör, MİT'çileri gönderen Kubilay Gu¨nay ve bizzat görüşmeyi yapan Özel Yılmaz ile Handan Selçuk da " F... ".





Dink hakkında 2004 tarihinde suç duyurusunda bulunan Mehmet Soykan ve Recep Taner isimli milliyetçi tipler de " F... ".





O dönem Hrant Dink hakkında suç duyurusunda bulunan M.Bahri Oral, M.Akif Baransel, Asılsız Ermeni İddialarıyla Mu¨cadele Federasyonu, Sema Aksu, Ramazan Aksu, Mehmet Akif Hut, Gökmen Kılıçoğlu ve Bitlis'te 1.Du¨nya Harbinde Ermeni Çetelerin Katliamına Uğramış Mağdurlar Derneği de " F... ".





2004'te "Hrant Dink, bundan sonra bu¨tu¨n öfkemizin ve nefretimizin hedefidir, hedefimizdir." diye ortalığı yıkan dönemin İstanbul Ülku¨ Ocakları Başkanı Levent Temiz de " F... ".





Yine 2004'te Agos gazetesi önu¨nde gösteri yapan "Asılsız Ermeni iddialarıyla Mu¨cadele Federasyonu” da " F... ".





16 Nisan 2004 tarihinde Hrant Dink ve Agos gazetesinin Sorumlu Yazı İşleri Mu¨du¨ru¨ olan Karin Karakaşlı hakkında "Tu¨rklu¨ğu¨ Neşren Tahkir ve Tezyif Etmek" suçlaması ile iddianame du¨zenleyen savcı da " F... ".





2005'te Hrant Dink hakkında "mahkumiyet" kararı veren Şişli 2.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi de " F... ".





1 Mayıs 2006 tarihinde kararı onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi de "".





2006 yılı Eylu¨l ayında Hrant Dink, Arat Dink ve Sarkis Seropyan hakkında "Tu¨rklu¨ğu¨ Aşağılama" suçlaması ile yeni bir dava açan savcı da " F... ".





Yargılamalar sırasında Şişli adliyesi önünde numayiş yapan grubu yönlendiren sonradan Ergenekon’dan yargılanan Kemal Kerinçsiz de " F... ".





17 Şubat 2006 tarihinde Akdeniz Üniversitesindeki bir panelde konuşma yapan Hrant Dink aleyhine sloganlar atan milliyetçi grup da " F... ".





Aslında daha çok “ F... ” var ama bu kadarı anlayana yeter. Belki son olarak şu iki hususu da eklemek lazım, hatırları kalmasın:





Ogün Samast da, Yasin Hayal de “ F... ”.





Nasıl oluyorsa “ F... ” tarafından planlanan (!) cinayetten dolayı mahkum edilen ama işe bakın ki örgüt üyeliğinden ceza almayan dönemin Trabzon Jandarma komutanı Ali Öz de “ F... ”.





İşte, Merdan diye, “ F... ” labirentinde kaybolmuş bir sihirbazın hikayesi bu. Her köşe başında bir " F... ", her gölgede bir " F... " fısıltısı… Adeta bir peri masalında, ama bu kez cadılar ve ejderhalar yerine " F... " ile dolu. Merdan’ın bu zihin jimnastiği, daha doğrusu hokkabazlığı, sahtekarlık olimpiyatlarında altın madalyayı garanti eder ancak.





Eğer Merdan'ın bu akıl almaz dedektiflik yetenekleri devam ederse, yakında Mars'taki kum tanelerinin bile " F... " olduğunu kanıtlayabilir.





Neyse ki, gerçekler bu masalsı " F... " dünyasına kapılmadan ayakları yere sağlam basanlar için hala orada duruyor. Ve bu gerçekler, ne kadar birileri tarafından fantastik bir öykü gibi anlatılsa da, o masalsı sis perdesini aralamaya devam edecek.



