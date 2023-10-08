Hocaefendi'nin yazılmamış romanı; İsmi de belli

TR724.com You Tube kanalında 'Okuma Zamanı' programında Gazeteci - Yazarı Ekrem Dumanlı Fethullah Gülen Hocaefendi'nin edebi yönünü anlattı.





Hocaefendi'nin şiir kitaplarından örnekler veren Dumanlı Hocaefendi'nin şiir kitaplarındaki dil kullanımındaki zenginliğe dikkat çekti .





Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Amerikalı bir profesör ile sohbet hatırasını anlatan Dumanlı Hocaefendinin edebiyet merakına dikkat çekti.





Hocaefendi'nin çok iyi bir hikaye anlatıcısı olduğunu hatırlatan Dumanlı Hocaefendi'nin bir roman yazmaya niyetlendiğini , Ancak yazmadığını söyledi.





Ekrem Dumanlı Hocaefendi'nin yazmayı düşündüğü romanın adının da belli olduğunu söyledi





Dumanlı Hocaefendi'nin romanına ' Ve insan aldandı... ' ismini koymayı düşündüğü açıklarken bu ismi 1997 yılında ABD'ye geldiğinde kaldığı evin penceresinden gece gördüğü Manhattan'ın ışıklı halini gördüğü zaman sık sık tekrarladığını söyledi

















