Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'nin yazılmamış romanı; İsmi de belli /08 Ekim 2023 23:04

Hocaefendi'nin yazılmamış romanı; İsmi de belli

Ekrem Dumanlı ile Okuma Zamanı programının son bölümünde Fethullah Gülen’in edebi yönü anlattı

SHABER3.COM

TR724.com You Tube kanalında  'Okuma Zamanı' programında  Gazeteci - Yazarı Ekrem Dumanlı Fethullah Gülen Hocaefendi'nin  edebi yönünü anlattı. 

Hocaefendi'nin şiir kitaplarından örnekler veren Dumanlı Hocaefendi'nin şiir kitaplarındaki dil kullanımındaki zenginliğe dikkat çekti .

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Amerikalı bir profesör ile sohbet hatırasını anlatan Dumanlı Hocaefendinin edebiyet merakına dikkat çekti. 

Hocaefendi'nin çok iyi bir hikaye anlatıcısı olduğunu hatırlatan Dumanlı Hocaefendi'nin bir roman yazmaya niyetlendiğini , Ancak yazmadığını söyledi. 

Ekrem Dumanlı Hocaefendi'nin yazmayı düşündüğü romanın adının da belli olduğunu  söyledi 

Dumanlı Hocaefendi'nin romanına ' Ve insan aldandı... ' ismini koymayı düşündüğü açıklarken bu ismi 1997 yılında ABD'ye geldiğinde kaldığı evin penceresinden gece gördüğü Manhattan'ın ışıklı halini gördüğü zaman sık sık tekrarladığını söyledi 




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