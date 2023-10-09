Samanyolu Haber /Gündem / CHP yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu /09 Ekim 2023 01:19

CHP yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi sona erdi. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu.

SHABER3.COM

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kongrede genel merkezin desteklediği aday eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile değişimcilerin adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, il başkanlığı için yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Özgür Çelik, 343 oy alarak CHP İstanbul İl Başkanı oldu. Cemal Canpolat ise 310 oy aldı. Yeni CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu.


Kongrede 655 delege oy kullandı ve yeni CHP İstanbul İl Başkanı ile 196 kurultay delegesini seçti.


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