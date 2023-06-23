Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda, Avrupa'nın en büyük doğal gaz sahasını kapatıyor /23 Haziran 2023 23:54

Hollanda, Avrupa'nın en büyük doğal gaz sahasını kapatıyor

1963'ten beri faaliyette olan doğal gaz kuyuları, aşırı soğuk bir kış yaşanması durumunda bir yıl daha açık kalacak, ancak Ekim 2024'te tamamen kapatılacak.

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Euronews'te yer alan habere göre Hollanda, depremlerin vurduğu Avrupa'nın en büyük doğal gaz sahasını kapatıyor

Hollanda'da hükümet, 1 Ekim 2023'te depremlerin yaşandığı bir bölgede bulunan Avrupa'nın en büyük doğal gaz sahası Groningen'in faaliyetine son vereceğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının yol açtığı küresel enerji krizine rağmen alındığı belirtilen karara sebep olarak 20 yılı aşkın zamandır bölgede yaşanan ve kaynağının sondaj çalışmaları olduğu belirtilen depremler gösterildi.

1963'ten beri faaliyette olan doğal gaz kuyuları, aşırı soğuk bir kış yaşanması durumunda bir yıl daha açık kalacak, ancak Ekim 2024'te tamamen kapatılacak.

"Acıların kaynağı ekim ayından itibaren sonlanacak"

Hollanda'nın maden çıkarma endüstrilerinden sorumlu bakanı Hans Vijlbrief, "Musluğu gerçekten kapatıyoruz" dedi.

Kararın, gaz çıkarma faaliyetlerinin Groningen sakinleri için doğurduğu sonuçların ardından yaşanan "önemli bir an" olduğunu söyleyen bakan, "Groningen sakinlerinin sorunları henüz çözülmedi ve ne yazık ki depremler yıllarca devam edecek, ancak tüm acıların kaynağı ekim ayından itibaren sonlanacak." ifadelerini kullandı.

Sahadan doğal gaz çıkarımı son birkaç yıldır neredeyse sıfıra indirilmişti. Fakat Hollanda hükümeti, büyük ölçüde Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin yol açtığı küresel enerji belirsizlikleri nedeniyle sahayı faaliyette tutuyordu.
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