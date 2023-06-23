Samanyolu Haber /Gündem / Wagner’in kurucusu Prigojin'e 'askeri isyan' suçlaması /23 Haziran 2023 23:52

Wagner’in kurucusu Prigojin'e 'askeri isyan' suçlaması

Rusya ordusunun, özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki askeri kamplarını vurduğu iddia edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, iddiaları reddetti.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Telegram hesabından yayınladığı sesli mesajlarda Yevgeniy Prigojin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun emriyle Rusya’daki Wagner askerlinin eğitim kamplarının bombalandığını iddia etti ve Şoygu'ya yine sert suçlamalar yöneltti.

Bunun üzerine paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve başkanı Yevgeni Prigojin ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında yaşanan sözlü gerilim krize döndü.

Bu iddiaların ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Açıklamada, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın PMC Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği iddiasıyla ilgili olarak Y. Prigojin adına sosyal ağlarda dağıtılan tüm mesajlar ve video görüntüleri gerçekle örtüşmemektedir ve bir provokasyondur" denildi. Açıklamanın devamında, "Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri, özel askeri harekât alanında Ukrayna silahlı kuvvetleri ile temas hattında muharebe görevlerini yürütmeye devam ediyor" denildi.

İstihbarat teşkilatı FSB, Prigojin hakkında ‘silahlı isyan çağrısı’ yaptığı gerekçesiyle ceza davası başlattı
 
Öte yandan bu gelişmeler yaşanırken çarpıcı bir açıklama da Federal Güvenlik Servisi FSB’den geldi. FSB, "Prigojin'in açıklamalarıyla silahlı isyan çağrısı yaptığı" gerekçesiyle cezai soruşturma başlattığını duyurdu.
Ulusal Terörle Mücadele Komitesi "yasadışı eylemlerin derhal durdurulması" talebinde bulundu. Prigojin son açıklamasında ise "Bu bir askeri darbe değil, adalet yürüyüşü" dedi.

Kremlin’den ilk açıklama

Wagner grubu ile Savunma Bakanlığı arasında yaşanan gerilime ilişkin Kremlin’den de bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Prigojin ile ilgili durum hakkında Başkan Putin'in bilgilendirildiğini belirterek, "Gerekli tüm önlemler alınıyor" dedi. Özel askeri harekatta özellikle Bahmut bölgesinde etkin görev alan Wagner grubu, şehrin ele geçirilmesinin ardından kısa bir süre önce geri çekilmişti. 

Gönüllü silahı grupların Rusya Savunma Bakanlığı kontrolü altına alınmasını kapsayan yasaya itiraz eden Wagner kurucusu Prigojin, Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalamaları çağrısını reddetmişti.
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