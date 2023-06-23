Wagner ve Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki kavgaya Kremlin müdahalesi

SAMANYOLUHABE.COM- MOSKOVA





Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Wagner Özel Askeri Ordu Başkanı Prigozhin’le bağlantılı gelişen olaylar hakkında Putin'e bilgi verildiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.





Komersant tarafından yayınlanan haberde Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nin bildirdiğine göre, Prigozhin'in açıklamalarının ardından ülke İstihbarat teşkilatı FSB, silahlı isyan çağrısı yaptığı gerekçesiyle dava açtı.





Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi ise Rus ordusunun geriden hareket ettiğine dair Wagner başkanı Yevgeny Prigozhin adına sosyal ağlarda yayılan tüm mesajların asılsız ve provokasyon olduğunu bildirdi.





Rusya Savunma Bakanlığı "Wagner" tarafından açıklanan ordunun pozisyonlarına yönelik söylemleri reddetti





Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Wagner başkanı Yevgeny Prigozhin adına sosyal ağlarda yayılan tüm mesajlar ve video görüntüleri gerçekle örtüşmüyor ve bilgi amaçlı bir provokasyondur" dedi.





Bakanlık, Rus ordusunun "özel askeri operasyon alanında Ukrayna silahlı kuvvetleriyle temas hattında savaş misyonları gerçekleştirmeye" devam ettiğini iddia ediyor.





Bu arada Yevgeny Prigozhin, Rostov-on-Don şehrinden, Savunma Bakanı Shoigu'nun bir kadın gibi kaçtığını söylediği yeni bir ses kaydı yayınladı.





Bu ses kaydında “25 bin kişiyiz ve ülkede neden kaos olduğunu çözeceğiz” ifadelerini kullanıyor.





Ayrıca Yevgeny Prigozhin, Rusya Savunma Bakanlığını Wagner PMC kampına saldırmakla suçladı





Wagner’e ait Telegram kanallarından birinde, iddia edilen bu saldırıya ait bir video gösterildi. Görüntülerde dağılmış eşyalar, kırık ağaçlar ve küçük bir yangın görülüyor. Bununla birlikte, videonun coğrafi konumu ve kimler olduğunu tespit ermek zor.





Videonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, Wagner basın servisi Prigozhin'den bir sesli mesaj paylaştı.





"PMC Wagner kamplarına füze saldırısı düzenlendi. Çok sayıda can kaybı var. Görgü tanıklarına göre saldırı arkadan, yani Rusya Savunma Bakanlığı ordusu tarafından gerçekleştirildi." diyor.





Kısa bir süre sonra Prigozhin, "onbinlerce hayatı mahvedenleri" "cezalandırmak" ile tehdit ettiği başka bir sesli mesaj yayınladı.





Kimseye direnmemenizi rica ediyorum. Direnenleri anında imha edeceğiz. Kontrol noktaları da dahil, uçaklar da dahil” dedi. Prigozhin'e göre Ukrayna'daki savaş Savunma Bakanı ve "oligarklar" için gerekliydi.