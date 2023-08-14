Hollanda’da Dilan Yeşilgöz genel başkan oldu: Başbakanlığa göz kırpıyor

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Kasım ayında yapılacak genel seçimlerin ardından aktif siyaseti bırakacağını açıklayan Başbakan Mark Rutte'nin partisi Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi'nin yeni genel başkanı ve başbakan adayı oldu.





46 yaşındaki Türkiye kökenli politikacı Yeşilgöz-Zegerius, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu görevin kendisi için "büyük bir onur" olduğunu belirterek kendisine duyulan güvenden ötürü teşekkür etti.











