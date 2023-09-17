Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda’dan Fas’a yardım eli /17 Eylül 2023 18:21

Hollanda’dan Fas’a yardım eli

Hollanda’nın Hilversum şehrinde Fas’ta meydana gelen depremin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak için bir kermes düzenlendi. Hizmet hareketi gönüllülerinin düzenlediği kermese Hollandalı, Faslı ve başka milletlerden insanlar yoğun ilgi gösterdi.

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Hilversum Belediye Başkanı Sayın Gerhard van den Top kermese katılan misafirler arasındaydı.


Van den Top yaptığı konuşmada:”Belediye olarak Fas'la alakali uzuntumuzu paylasmistik ve maddi destegimize yaptik. Bu kermesin organizatorlerinden mail uzerinden davet edildince bu etkinlige gelmek istedim. Cok guzel bir insiyatif, burdaki hersey cok leziz ve guzel hazirlanmis. Birseylerde yedim ama cok yememem lazim yoksa aksam yemegini yiyemem. Bende cok gelmek isterim. Davet ettiginiz icin tesekkur ederim” dedi. Belediye Başkanının kermese yanında hiçbir koruma olmadan bisikletiyle gelmesi dikkat çekti.

Kermese katılan Haitili Maria ise şunları söyledi:” Boyle bir kermese ilk defa geliyorum. Guzel organize edilmis, hersey cok iyi dusunulmus. Sicak karsilanmam, bu benim icin cok onemliydi. Cok cesit yemekler ve tadlar vardi. Hersey cok iyidi.  Iceriye girdiginiz andan itibaren herkesin sizi buyur etmesi ve 'hosgeldiniz'i duymak herkes tarafindan cok hostu gercekten. Sicak karsilanmayi hissebiliyorsunuz ve aralarindaki kardeslik muhtesem, bunuda hissedebiliyorsunuz. Bunu cok seviyorum. Kesinlikle bir sonraki etkilige de katılacağım.

Kermese katılanlar arasında Tanzanya vatandaşı ve  Türkçe konuşabilen Saumo duygularını şöyle dile getirdi:” Bugün çok güzel bir etkinlik oldu. Herşey çok güzeldi.Faslı depremzedeler için böyle bir etkinlik düzenlenmesi insanlık adına hoşuma gitti. Her zaman böyle aktivitelerin yapılmasını istiyorum. Sadece deprem için değil güzel şeyler için buluşalım.” dedi. 



Kermesten elde edilen tüm gelirler Time to Help aracılığıyla Faslı depremzedelere gönderilecek.
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