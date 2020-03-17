Hollanda iltica başvurularını da askıya aldı

BASRİ DOĞAN - HOLLANDA





Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus, iltica talebinde bulunan sığınmacıların ve diğer yabancı uyrukluların, merkezi kurum tarafından işletilen kabul yerlerine kabul edilmeyeceğini duyurdu.





Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmeti Birimi IND de kimlik tespiti, kayıt ve duruşmaların yapılacağı tarihleri daha sonra açıklayacak.





Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı, sığınmacılara ne olacağı ne tür önlem alınacağı konusunda bilgi vermedi. Grapperhsus “Mümkün olan en kısa sürede daha fazla ayrıntı” sözü vermekle yetindi.





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