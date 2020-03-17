Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda iltica başvurularını da askıya aldı /17 Mart 2020 10:13

Hollanda iltica başvurularını da askıya aldı

Hollanda, koronavirus salgınına karşı aldığı önlemler çerçevesinde ilticaları da askıya aldı.

SHABER3.COM

BASRİ DOĞAN - HOLLANDA 
 
Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus, iltica talebinde bulunan sığınmacıların ve diğer yabancı uyrukluların, merkezi kurum tarafından işletilen kabul yerlerine kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmeti Birimi IND de kimlik tespiti, kayıt ve duruşmaların yapılacağı tarihleri daha sonra açıklayacak.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı, sığınmacılara ne olacağı ne tür önlem alınacağı konusunda bilgi vermedi. Grapperhsus “Mümkün olan en kısa sürede daha fazla ayrıntı” sözü vermekle yetindi.

TR724.COM
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hollanda iltica başvurularını da askıya aldı Sonraki Haber >>

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

Ahır burası ahır!

Ahır burası ahır!

Hesap Zamanı!

Hesap Zamanı!

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:55:52