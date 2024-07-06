Samanyolu Haber /Spor / Hollanda-Türkiye maçında çok tartışılacak karar /06 Temmuz 2024 23:29

Hollanda-Türkiye maçında çok tartışılacak karar

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı EURO 2024 Çeyrek Final maçında hakem Clement Turpin, çok tartışılacak bir karara imza attı.

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmanın 30. dakikasında tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı.

Hollanda ceza sahası yakınında sağ çaprazda yaşanan ikili mücadele sırasında Xavi Simons, Mert Müldür'e kontrolsüz bir müdahalede bulundu. Mert Müldür'ün bileğine basan Xavi Simons'ı Clement Turpin sarı kartla cezalandırdı.

Milli Takım futbolcularımızın kırmızı kart itirazında bulunduğu pozisyon sonrası hakemin kararı değişmedi.
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