Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da 1 TL alarmı: 2 euro yerine 5 cent almayın /06 Mayıs 2023 13:28

Hollanda'da 1 TL alarmı: 2 euro yerine 5 cent almayın

Hollanda Merkez Bankası, 2 euroya çok benzeyen 1 TL için, ülke vatandaşlarını uyardı.

SHABER3.COM

Hollanda Merkez Bankası (DNB), madeni 2 euroya çok fazla benzeyen 1 Türk Lirası’nın son dönemlerde dolandırıcılık için kullandığını belirterek, tüketicileri uyardı.

Merkez Bankası’na göre, bazı işletmelerde para üzeri olarak 2 euro yerine, 5 centten daha az değere sahip madeni 1 TL veriliyor.

Bankanın açıklamasında, son dönemde alışveriş sonrası para üzeri olarak “euroya çok benzeyen bir yabancı para alan” kişilerin şikayette bulunduğuna işaret edildi.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, DNB, “Kafa karıştırıcı yabancı madeni paranın”, 2 euroya çok benzeyen madeni 1 lira olduğunu vurguladı. Banka, her iki paranın benzerliğini gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Bankaya göre, hem 2 euro hem de 1 lira, aynı kontrast renklere sahip ve yaklaşık olarak aynı boyutta.



Ancak Hollanda Merkez Bankası’na göre iki paranın değeri çok farklı. 1 Türk Lirası madeni paranın değeri 5 euro centten daha az.

Bankanın açıklamasında, “Tavsiyemiz; nakit ödeme yaptığınızda para üstü alırken her zaman dikkatli olun. Çünkü 1 lira alırsanız, elinizde 2 euro değil sadece 5 centiniz oluyor” dendi.

O zamanki adıyla “YTL” olarak 2005 yılında basılan madeni 1 Türk Lirası, Avrupa’da çık sayıda şikayete neden olmuştu.

Euro ile olan benzerliği nedeniyle o dönemde Avrupa ülkelerindeki birçok sigara, yiyecek içecek otomatı ve kumar makinelerinde, 2 euro yerine 1 lira kullanıldığı belirlendi.

Bunun üzerine birçok işletme, otomatlarda değişiklik yaparak euro dışında bozuk para kullanımını engelledi.

YTL adı, 1 Ocak 2009'dan itibaren 1 TL olarak değiştirildi. Bu yıl da yüksek maliyetler nedeniyle Darphane tarafından 1 TL'nin gramajı 8,1 gramdan 6,6 grama düşürüldü.
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