Ay'ın karanlık yüzünde yeni keşif: Devasa bir yapı bulundu

Bilim insanları, Ay'ın karanlık yüzünde bulunan Aitken Havzası'nda Hawaii adasının 5 katı büyüklüğünde dev bir yapı keşfetti.







Indy100 sitesinde yer alan habere göre, Hawaii'nin 5 katı büyüklüğündeki dev yapı, Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Havzası'nda gömülü bulundu.





'OKSİTLER SONUCU OLUŞAN METALLERDEN MEYDANA GELMİŞ OLABİLİR'



ABD'nin Baylor Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren araştırmacı Peter James, bu devasa yapının asteroit ya da magma okyanusunun kristalleşmesinden kaynaklanan oksitler sonucu oluşmuş metallerden meydana gelmiş olabileceğini belirtti.







James, yapıyı tarif ederken "Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğünde bir demir yığınını alıp gömdüğünüzü düşünün. Tespit ettiğimiz yapı, aşağı yukarı böyle" değerlendirmesini yaptı.





Söz konusu keşif, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), Ay'ın yer çekimi haritasını çıkaran Grail uzay aracından alınan verilerin incelenmesi sonucunda ortaya çıktı.