Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da bir belediye köpek dışkısıyla mücadele için DNA veri tabanı kuruyor /28 Eylül 2023 11:00

Hollanda'da bir belediye köpek dışkısıyla mücadele için DNA veri tabanı kuruyor

Hollanda'nın Zeeland eyaletinin bir belediyesinde köpeğinin dışkısını sokakta bırakanları cezalandırabilmek için DNA veri tabanı kurulmasına karar verildi.

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Kamu yayıncısı NOS'ta yer alan habere göre, Toplumcu Reform Partisinin (SGP) sunduğu, köpeğinin dışkısını sokakta bırakanları tespit edebilmek için DNA veri tabanı oluşturulmasını öngören önerge Belediye Meclisinde kabul edildi.

Önerge kapsamında 22 binin üzerinde nüfusa sahip Reimarwaal'da yaşayanların, köpeklerini, oluşturulacak DNA veri tabanına kaydettirmesi gerekecek.

Görevlilerce, sokaklarda bırakılan köpek dışkılarından örnekler alınarak test edilecek ve veri tabanı üzerinden hayvanın sahibine ulaşılarak temizlemediği gerekçesiyle para cezası uygulanacak.

Muhalefet üyeleri ise bu kararı, "tüm belediyeyi utandıran kötü, modası geçmiş bir 1 Nisan şakası" olarak nitelendirdi.

Kurulması planlanan DNA veri tabanının maliyetinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken muhalefet üyeleri, köpeğinin dışkısını temizlemeyenlere verilecek para cezalarıyla sistemin giderlerinin karşılanamayacağı görüşünde.
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