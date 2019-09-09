Hollanda'da silahlı saldırı şoku... Silahlı saldırganın bir polis olduğu ve dört kişiyi vurduktan sonra kendi silahıyla intihar ettiği kaydedildi.





Saldırının sebebi hakkında da herhangi bir bilgi verilmedi.







ÇOK CİDDİ BİR SİLAHLI SALDIRI!





Hollanda polisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı mahallinde olduklarını ve konuyu araştırdıklarını duyurdu.





Dordrecht Belediye Başkanı Wouter Kolff da sosyal medya hesabından "çok ciddi bir silahlı saldırı" ile karşı karşıya olduklarını duyurdu.





Yerel medya olayın bir terör saldırısı olmadığının değerlendirildiğini duyurdu.