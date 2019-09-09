Samanyolu Haber /Dünya / Bir nükleer çıkış da Suudi Arabistan'dan geldi /09 Eylül 2019 21:41

Bir nükleer çıkış da Suudi Arabistan'dan geldi

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, krallığın nükleer programı için uranyum zenginleştirmek istediğini söyledi.

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Suudi Arabistan’ın yeni enerji bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, krallığın nükleer programı kapsamında uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başlamak istediğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre Abu Dabi’de düzenlenen bir enerji konferansında konuşan Suudi Bakan, nükleer konusundaki çalışmalarıyla ilgili olarak “Bu konuda dikkatle ilerliyor ve iki nükleer reaktörle denemeler yapıyoruz” dedi. Abdülaziz bin Selman Suudi Arabistan’ın nükleer programına tüm döngüsüyle devam etmek istediğini, yakıt için uranyum üretimi ve zenginleştirilmesini de dahil etmek istediğini söyledi. 

Suudi Arabistan’ın Basra Körfezi kıyısında inşa etmeyi planladığı iki nükleer reaktör için 5 ülkeden 14 milyar dolar değerinde teklif aldığı duyurulmuştu.
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