Hollanda'da Wilders'in seçim zaferi protesto ediliyor

Hollanda'da özellikle Müslümanları ve göçmenleri endişelendiren aşırı sağcı Geert Wilders’in seçim zaferinin ardından yüzlerce kişi sonucu protesto etmek için sokaklara döküldü. Utrecht'te çok sayıda gösterici‚ sol partilerin "Yalnız değilsiniz" mottosuyla yaptığı çağrısıyla toplanırken, Amsterdam’da da Cuma günü için geniş çaplı bir protesto eylemi öngörülüyor.







DW Türkçe'nin haberine göre Utrecht'teki eylemin organizatörleri, "Hollandalılara hiçkimseyi asla yalnız bırakmayacağımızı ve herkesin hakları için mücadele edeceğimizi göstermek istiyoruz" açıklamasında bulundu.





Sığınmacıları göndermek istiyor

Wilders'in seçim zaferi, ülkedeki sığınmacılarda büyük endişe yarattı. Aşırı sağcı politikacının lideri olduğu Özgürlük Partisi (PVV) "Suriye’nin bazı bölgelerinin artık güvenli olduğu" gerekçesiyle Suriyeli sığınmacıların oturumunu iptal etmek istiyor. Parti ayrıca İslam okullarının, camilerin ve Kur’an’ın yasaklanmasının yanı sıra resmi dairelerde de başörtüsü yasağını savunuyor. Wilders'in partisi, düzenlenecek "zorunlu bir referandumla" Hollanda'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının oylanmasından yana.





Karmaşık hükümet kurma süreci

Hollanda'da geçen Çarşbamba günü düzenlenen erken seçimleri Wilders’in partisi 37 milletvekili çıkartarak açık ara önde tamamlamıştı. Seçim sonuçlarına göre hiçbir parti 150 sandalyelik parlamentoda tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamıyor.





Wilders'in potansiyel koalisyon ortakları şu ana kadar politikacının küçük ortağı olmayı reddettiğinden Hollanda’yı karmaşık bir hükümet kurma sürecinin beklediği tahmin ediliyor.