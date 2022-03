Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak

Yunanistan - Türkiye sınırında yaşanan ağır ve insanlık dışı geri itme olayları zaman zaman tüm dünya kamuoyunun gündemine giriyor.

Solidarity with OTHERS'ın geri itmeler konusunda Avrupa`da farkındalık ve kamuoyu oluşturmak için yürüttüğü #StopPushbacks projesi kapsamında 3 Hollandalı sanatçı geri itmeye maruz kalmış kişilerin hikayelerini ilk kez bir sanatsal eylemle kamuyla paylaşacaklar.













Organizasyon 6 Mart Pazar günü saat 13:00 ve 17:00 arası Brüksel Centraal İstasyonunda gerçekleşecek.





Organizasyona fiziksel olarak katılmanın yanı sıra sosyal medyadan da destek verilebilcek.





Organizatörler

Solidarity with Others | Peace and Justice | Human Rights Defenders | Intercultural Dialogue Platform