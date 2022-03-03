Samanyolu Haber /Dünya / Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak /03 Mart 2022 17:53

Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan ve büyük bir insanlık dramına dönüşen geri itmeler bu sefer Hollandalı sanatçıların gündeminde.

Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak

Yunanistan - Türkiye sınırında yaşanan ağır ve insanlık dışı geri itme olayları zaman zaman tüm dünya kamuoyunun gündemine giriyor. 
Solidarity with OTHERS'ın geri itmeler konusunda Avrupa`da farkındalık ve kamuoyu oluşturmak için yürüttüğü #StopPushbacks projesi kapsamında 3 Hollandalı sanatçı geri itmeye maruz kalmış kişilerin hikayelerini ilk kez bir sanatsal eylemle kamuyla paylaşacaklar.



Organizasyon 6 Mart Pazar günü saat 13:00 ve 17:00 arası Brüksel Centraal İstasyonunda gerçekleşecek. 

Organizasyona fiziksel olarak katılmanın yanı sıra sosyal medyadan da destek verilebilcek. 

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Organizatörler
Solidarity with Others | Peace and Justice |  Human Rights Defenders |  Intercultural Dialogue Platform
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Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak

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