Soylu, SBK ve Veyis Ateş üçgeninde 10 milyon Euro rüşvet iddiasının ses kaydı yayınlandı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ahmet Şık, “Sezgin Baran Korkmaz’a ait bir ses kaydı paylaşacağım. Bakalım devlet bir memuruyla para istiyor muymuş, birilerinin dosyasının kapatılması için temas kuruyor muymuş siz karar verin.” ifadelerini kullandı.







Ahmet Şık’ın yayınladığı ses kaydında Sezgin Baran Korkmaz, kendisinden 10 milyon Euro rüşvet istendiğini söylüyor. Rüşveti isteyen isimse Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen televizyoncu Veyis Ateş.













Ahmet Şık’ın konuyla ilgili paylaşımları şöyle:





Sezgin Baran Korkmaz, 2021 Haziran ayında ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanmadan önce AKP içinden birisine başına neler geldiğini anlatıp yardım istediği birkaç telefon görüşmesi yapar.





Dinleyecekleriniz kayda alınan bu birkaç telefon görüşmesinin bir araya getirildiği bir ses kaydı. İçeriğinde anlatılanlar daha önce de kamuoyunun gündemine gelmişti. Ama burada kendisinden 10 milyon euroyu kimi istediğini ismiyle telaffuz ediyor.





“Kardeşim dedi. Ben gittim Süleyman Soylu’nun şu anda yerinden çıktım” dedi tamam. “Tarih belirttim” dedi. “Süleyman beyle konuştum tamam. Bu Süleyman beyin dışında bir de klik var” dedi. “O kliği çözmemiz lazım.”







“Nasıl çözeriz?” dedim. Bir kere Süleyman beye vermiş olduğun sözü tut borcu sil. Tamam ok. “İkincisi ne olacak?” dedim. “İkincisi 10 milyon euro” dedi tamam. “10 milyon euro verdiğin zaman dedi kahraman gibi döneceksin Türkiye’ye.”





“Dedim ki ‘Abi ben bu 10 milyon euroyu vereyim de sana’ dedim ‘Ya bu 10 milyon euroyu verdikte adamlar bu işi yapmadı’. ‘Yok’ dedi. ‘Ben hakemim’ dedi burada. ‘Ben o tasarrufu alıyorum hakem benim’ dedi tamam. Peki dedim. Sen hakemsin o tasarrufu alıyorsun kabul.”





Ses kaydının tamamının dökümü ise şöyle:













