Ukrayna ordusu paylaştı: Rus askerlerin çantalarından neler çıktı?

Ukrayna-Rusya savaşı bir haftayı aşkın süredir devam ederken, savaş bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen Rus askelerinin çantasından çıkanları resmi Facebook sayfasında paylaştı.













NTV'de yer alan habere göre, askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.













Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor.















Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan.















Çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener.















Operasyona dair evrak ve yönergeler çantalardan çıkan eşyalar arasında. Rus askerlerinin çantasından çıkanlar toplu halde de sergilendi.







