Samanyolu Haber /Dünya / Honda çip bulamadığı için %10 daha az kar edecek /15 Mayıs 2021 15:12

Honda çip bulamadığı için %10 daha az kar edecek

Honda, yarı iletken çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yıl kapsamlı net karının yüzde 10,3 düşüşle 590 milyar yene (5,4 milyar dolara) gerilemesini bekliyor.

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Japon üretici Honda, mart 2021'de sona eren 2020 mali yılı bilanço verileri ile mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı beklentilerini açıkladı.

Buna göre Honda, yarı iletken çip tedariki sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karının yüzde 10,3 düşüşle 590 milyar yene (5,4 milyar dolara) gerileyeceğini tahmin ediyor.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu talep daralmasının normale dönmesini bekleyen firma küresel bazda 5 milyon araç, 18 milyon motosiklet satmayı hedefliyor.

ÜRETİMDE 100 BİN KISINTI

Honda, önceki ay sona eren 2020 mali yılında 657,4 milyar yen (6 milyar dolar) net kar elde etti. Firma son 3 yıldır net kar bazında ilk kez artışı yakaladı.

Yaşadığı yüzde 11,8'lik satış kaybı sonrası Japon firmanın işletme karı, yüzde 4,2'lik yükselişle 660,2 milyar yene (6,03 milyar dolar) çıktı.

Honda Başkan Yardımcısı Kuraişi Seiji, düzenlediği basın toplantısında, "(Çip tedarik sıkıntısı) Etkisinin mevcut mali yılın ilk yarısında sürmesini bekliyoruz ancak ikinci yarıda normale döneceğiz" dedi.
 
Kyodo ajansının haberine göre, Honda, 2020 mali yılı üretiminde 100 bin adet kısıntı yaşadı. 
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