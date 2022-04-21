Samanyolu Haber /Gündem / HSK, ‘istifaya davet’ yöntemine geçti: 26 savcı bu sistemle meslekten atıldı /21 Nisan 2022 13:57

HSK, ‘istifaya davet’ yöntemine geçti: 26 savcı bu sistemle meslekten atıldı

15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 4 bin hakim ve savcıyı ihraç eden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yeni bir yönteme geçti. Yargı mensupları ihraç yerine “istifaya davet” yöntemiyle görevden uzaklaştırılıyor. HSK, geçen hafta 11 savcıyı arayarak istifa etmesini istedi.

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HSK, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında yaklaşık 4 bin hakim ve savcıyı meslekten ihraç etmişti. Kurulun, son dönemde ihraç yönetimi yerine istifaya zorladığı belirtildi. Son dönemde 26 savcının bu şekilde görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

TELEFONLA İSTİFA ETMELERİ İSTENİYOR
DW Türkçe‘nin haberine göre, Gülen Hareketiyle irtibatlı olduğu öne sürülen savcılar önce istifaya davet ediliyor. İstifayı kabul eden savcılar mesleği bırakmak zorunda kalıyor. Bu kişilerle ilgili idari ve adli işlem yapılmayacağı ve avukatlık yapmalarına izin verileceği belirtiliyor. Ancak kanuni hiçbir temeli  olmayan uygulama sonucunda istifa edenlere ilerleyen günlerde her türlü işlemin yapılacağı kaydediliyor.

26 SAVCI İSTİFA ETTİRİLDİ 
Hakimler Savcılar Kurulu, geçen hafta 11 yargı üyesini arayarak istifa etmesini istedi. İstifa etmesi istenen savcılar arasında Danıştay üyesinin savcı oğlunun da yer aldığı öne sürüldü. HSK’nın bu yöntemle 26 savcıyı istifa ettirdiği bildirildi. HSK kaynakları, istifayı kabul etmeyenlerin ihraç edildiklerini belirtti. İstifa etmeyenler ihraç yöntemi uygulanarak avukatlık yapmalarının da önü kesiliyor.

KANUNDA VE KARARNAMELERDE YERİ YOK
HSK’nın kendi başına uyguladığı sistem 15 Temmuz sonrası çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde ve Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda yer almıyor.
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