HSK'dan ilginç atamalar

Yirmi ilin başsavcısı değişti
20 ilin başsavcısının değiştiği kararnamede İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fahri Mutlu Tosun, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk ise tenzil-i rütbe ile Yargıtay Savcılığına atandı. Yargıda “İstanbul Grubu” olarak bilinen yapılanmaya yakın bazı internet siteleri, Başsavcı Öztürk aleyhinde kararnameden önce olumsuz haberlere imza atmıştı. Yeni İzmir Başsavcısı Tosun’un ise İstanbul Grubu’na yakın olduğu ifade ediliyor.
Deprem bölgesinde değişim
Deprem bölgesinde görev yapan başsavcılar da değiştirildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik Trabzon'a, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman Denizli'ye, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren Niğde'ye atandı.
Bu isimler yerine; Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki Kahramanmaraş'a, Boğazlayan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin Adıyaman’a, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol Hatay’a başsavcı oldu.
Van Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanırken, yerine ise Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan geldi.
Yargıçlar Sendikası Başkanının görev yeri değişti
Öte yandan kararname ile İzmir Karşıyaka Hâkimi olarak görev yapan Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, talebi olmamasına karşın Adana Hakimliği’ne atandı.
HSK, Evrensel gazetesine 2017 yılında verdiği bir röportajdaki açıklamaları nedeniyle Pehlivan'a disiplin cezası vermiş, Pehlivan konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşımıştı. AİHM Haziran ayında açıkladığı kararında, disiplin cezasına çarptırılan hâkim Ayşe Sarısu Pehlivan’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmişti.