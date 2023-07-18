Alman şirketler iş gücü açığından ve bürokrasiden bıktı

Jerger: Sonuçlar uyarıdan öte

Almanya Orta Ölçekli Ekonomi Birliği Başkanı Markus Jerger, yapılan araştırmanın sonuçlarını "uyarıdan da öte" diye niteledi ve "Memleketine bağlı, ülkesinde kök salmış işletmecilerin şirketini kapatmayı veya yurt dışına taşımayı düşünmesi karşısında kimse umursamaz olamaz" diye konuştu.