Samanyolu Haber /Ekonomi / Alman şirketler iş gücü açığından ve bürokrasiden bıktı /18 Temmuz 2023 08:12

Alman şirketler iş gücü açığından ve bürokrasiden bıktı

Almanya Orta Ölçekli Ekonomi Birliği'nin sektörde yaptırdığı bir araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 26'sı işletmesini kapatmayı, yüzde 22'si yurt dışına taşımayı gözden geçiriyor.

SHABER3.COM

Almanya Orta Ölçekli Ekonomi Birliği'nin sektörde yaptırdığı bir araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 26'sı işletmesini kapatıp kapatmamayı değerlendiriyor. Araştırmaya göre, orta ölçekli şirketlerin yüzde 22'si ise işletmeyi yurt dışına taşıyıp taşımamayı gözden geçiriyor.

Şirketlerin bu tür radikal kararları değerlendirmelerinde Almanya'daki yaygın bürokrasinin önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Araştırmaya katılan şirket sahiplerinin üçte biri abartılı yönetmeliklerin kendilerini engellediğinden şikayet ediyor.

Orta ölçekli işletme sahiplerinin dörtte birinden fazlası da yüksek vergileri ve işletme giderlerini firmalarını kapatma veya yurt dışına taşıma planına gerekçe gösteriyor.

Orta ölçekli şirketleri kötümser kılan bir diğer gelişme de ihtiyaç duydukları kalifiye iş gücündeki açığın Almanya'da bir türlü kapatılamaması. Şirketlerin dörtte biri, nitelikli iş gücü açığının kendilerini işlerinde frenlediği görüşünü dile getiriyor.

Jerger: Sonuçlar uyarıdan öte

Almanya Orta Ölçekli Ekonomi Birliği Başkanı Markus Jerger, yapılan araştırmanın sonuçlarını "uyarıdan da öte" diye niteledi ve "Memleketine bağlı, ülkesinde kök salmış işletmecilerin şirketini kapatmayı veya yurt dışına taşımayı düşünmesi karşısında kimse umursamaz olamaz" diye konuştu.

Araştırmada orta ölçekli şirketlerin en çok dile getirdikleri talebin güven ve istikrarlı planlama yapabilmelerini sağlayacak koşulların sağlanması olduğu görüldü.   

Diğer yandan araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 40'ı Almanya'daki alt yapıyı överken, yüzde 36'sı da siyasi istikrardan memnun olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan üçlü koalisyon hükümetinin son aylarda kendi içinde yaşadığı tartışmalar ve kamuoyunda da güven kaybına neden olan projeleri dikkat çekiyor ve bu durum pek çok sektör kuruluşu tarafından eleştiriliyor. Özellikle iklim dostu sanayiye dönüşüm, binalardaki ısıtma sistemlerinde yenilik öngören reform ve alternatif enerjiye geçişe dair projelerde hükümet üyesi partiler arasındaki görüş ayrılıkları "şirketlerin planlama yapmasını zorlaştırıyor" eleştirisi son dönemde sıkça dile getiriliyor.  

Almanya Orta Ölçekli Ekonomi Birliği, üyeleri arasındaki söz konusu araştırmayı 6 - 13 Temmuz tarihleri arasında bin 200 üyesinin katılımıyla yaptırdığını duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman şirketler iş gücü açığından ve bürokrasiden... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:10:26