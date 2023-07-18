ABD Ortadoğu’ya ek jet ve savaş gemisi gönderecek

Mayıs ayında Beyaz Saray, Biden yönetiminin bölgede yeni hamleler yapacağını açıklamıştı. Ancak Beyaz Saray yetkilileri içeriğe dair daha fazla bilgi vermemişti.



Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh gazetecilere, "Pentagon, bölgedeki varlığımızın yanısıra Hürmüz Boğazı ve çevresindeki suları izleme yeteneğimizi artırıyor" dedi.



İlave jetlerin tam olarak nereye yerleştirileceği ve bölgede ne kadar kalacağı açıklanmadı.



Bu ayın başlarında ABD Donanması, İran'ın Umman Körfezi'nde iki ticari tankere el koymasını önlemek için müdahale ettiğini açıklamıştı.



2019'dan beri, Körfez sularında gemilere yönelik bir dizi saldırı düzenlendi. Saldırılar, ABD ve İran’ın aralarında gerilim yaşandığı dönemlerde meydana geldi.



Dünyadaki ham petrol ve petrol ürünlerinin yaklaşık beşte birinin nakliyesi, İran ile Umman arasında geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndan sağlanıyor.



2015 İran nükleer anlaşması fiilen sona erdikten sonra, Tahran’ın Batı ile ilişkileri geçen yıl kötüleşti.



Washington ve müttefikleri bölgede İran ile gerilimi düşürmenin ve ülke üzerindeki nükleer sınırları canlandırmanın yolunu aramaya başladı.



Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesi ve Başkan Joe Biden'ın anlaşmayı yeniden canlandıramaması nedeniyle, ABD'nin tahminlerine göre İran, bir bomba için parçalanabilir nükleer malzemeyi yaklaşık 12 günde üretebilir. Anlaşma yürürlükteyken, İran’ın bu malzemeleri üretebilme kapasitesi bir yıl alıyordu.



İran, nükleer silah üretmeyi amaçladığını reddediyor. Batı ise, İran’ın böylesi bir nükleer amaca sahip olarak İsrail ve Körfez Arap petrol ihracatçıları için bir tehdit olduğunu savunuyor.