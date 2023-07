Sıcak hava dalgası tüm dünyayı kavurmaya devam ediyor

İtalya





İspanya'yı da etkileyen sıcak hava dalgası sebebiyle ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde termometrelerin 44 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Avrupa Uzay Ajansı'na göre dünyanın en hızlı ısınan kıtası Avrupa'nın çeşitli kesimlerinde hava sıcaklıklarının rekor üstüne rekor kırması bekleniyor.İtalya ve İspanya, Akdeniz havzasında aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Sıcakların vurduğu diğer bir ülke olan Yunanistan'da da başkent Atina'daki Akropolis antik kentinin ziyaret saatleri değiştirildi.Romanya'da da 39 dereceye çıkan sıcaklar yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.İtalya Sağlık Bakanlığı, tarihi sıcaklara karşı Roma, Bologna ve Floransa gibi kentlerde kırmızı alarm ilan etti. Kırmızı alarm, sıcak hava dalgasının sağlıklı kişileri bile olumsuz etkileyebilecek şiddette olduğu anlamına geliyor.Başkent Roma'da dün 35 derecenin üstüne çıkan hava sıcaklığı, Papa Francis'in vaazını dinlemek için şemsiyeler, yelpazeler ve el fanlarıyla Aziz Peter Meydanı'nda toplanan 15 bin kişiyi caydırmadı.Halkın büyük kısmı ise klimaları çalıştırarak iç mekanlarda serinlik aradı. Ancak klimalardan kaynaklı aşırı enerji tüketimi bölgede elektrik kesintilerinin yaşanmasına neden oldu.İtalyan çiftçiler de hayvanların sağlığıyla ilgili uyarıda bulunuyor. İtalyan tarımcılar birliği Coldiretti ineklerin süt üretiminde aşırı sıcaklar sebebiyle yüzde 10 azalma olduğunu bildirdi.Bölgeyi etkisi altına almaya başlayan yeni bir sıcak hava dalgası sebebiyle Roma'da pazartesi günü öğleden sonra hava sıcaklığının 40 dereceye çıkması bekleniyor. İtalya'nın güneyindeki Sardinya ve Sicilya adalarında sıcaklıkların 48 dereceye ulaşacağı tahmini yürütülüyor.Özellikle yaşlıları, hastaları, çocukları ve evcil hayvanları olumsuz etkileme tehlikesi bulunan aşırı sıcaklara karşı ülke çapında uyarılar yapılıyor.Devlet televizyonu RAI'nin yerel kanallarında ünlüler sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması, şapka takılması, günde en az bir buçuk litre su içilmesi ve gündüz saatlerinde yorucu egzersiz yapılmaması için uyarıda bulunuyor.Öte yandan, Sicilya adasındaki Katanya havaalanında çıkan yangın sebebiyle uçuşların durdurulduğu bildirildi.İsmini Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasını koruyan çok başlı köpek Cerberus'tan alan ikinci bir sıcak hava dalgasının çarşamba günü hafiflemesi bekleniyor.Rekor sıcaklıkların yanı sıra Kanarya Adaları'ndaki La Palma'da çıkan yangın sonucu 4 bin 600 hektar ormanlık alan kül oldu, 20 kadar ev ve bina hasar gördü.İspanya Meteoroloji Enstitüsü Afrika üzerinden İspanya ve Akdeniz havzasını etkisi altına alan hava dalgasının yaratığı sıcak ve kuru havanın orman yangınlarını tetikleyeceği uyarısında bulunuyor.Türkiye de birçok bölgede çıkan orman yangınlarıyla mücadele veriyor.Amerika Birleşik Devletleri'nde de hava sıcaklıkları rekor düzeylere yükseldi.Yüksek sıcaklıkların sıklıkla görüldüğü batı ve güney eyaletlerinde 80 milyondan fazla kişi, sıcak hava dalgasının bölgeyi kavurması nedeniyle alarm durumuna geçti.Genellikle dünyanın en sıcak yerlerinden biri olan Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde pazar günü öğleden sonra sıcaklık 52 dereceye ulaşarak rekor kırdı. Güney Kaliforniya ayrıca çok sayıda orman yangınıyla mücadele ediyor.Matt York/Copyright 2023 The AP. All rights reservedArizona eyaletinde sıcaklıklar 17 gündür 43 derecenin üzerinde seyrediyorMatt York/Copyright 2023 The AP. All rights reservedArizona'da eyalet başkenti Phoenix 17 gündür 43 derecenin üzerinde sıcaklarla boğuşuyor. Pazar günü öğleden sonra şehir 45 dereceyi gördü.Japonya'da, kavurucu sıcaklıkların pazartesi günü de devam etmesi nedeniyle, ülkenin 47 vilayetinden 32'sinde, özellikle orta ve güneybatı bölgelerinde güneş çarpması alarmı verildi.Yerel medya, Japonya'da en az 60 kişinin güneş çarpması nedeniyle tedavi gördüğünü bildirdi. Televizyonlarda halka kapalı alanlarda kalmaya ve hayati tehlike arz eden sıcaklardan kaçınmaya yönelik uyarılar yapılıyor.Ülkenin önde gelen otomobil üreticisine ev sahipliği yapan Toyota şehrinde 39.1 derece ile ülkenin gün içindeki en yüksek sıcaklığı kaydedildi.Japonya'da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık 41.1 santigrat derece ile ilk kez 2018'de Kumagaya şehrinde kaydedilmişti.Yetkililer, güneybatı bölgelerinde son günlerde yaşanan şiddetli yağmur ve sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan bölge sakinlerini, evlerini temizlerken susuz kalmamaları konusunda uyardı.Birçok bölge aşırı sıcaklarla boğuşurken, Güney Kore'de aşırı yağış sel felaketine yol açtı.Çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmin edilen muson yağmurları sırasında meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 40 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Güney Kore Devlet Başkanı pazartesi günü ülkenin aşırı hava koşullarına yaklaşımını "tamamen elden geçirme" sözü verdi.